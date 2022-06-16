有些人含金湯匙出生，不用多努力，就能獲得許多資源，人生不愁吃穿，但多數人都須靠奮鬥，才能擁有收穫，但一個人是否會成功，不僅靠付出，還受個性與運氣影響。《搜狐網》近日分享4個熬過苦才能嚐到甜的星座，他們的彷彿倒吃甘蔗，雖然人生上半場很辛苦，但晚年必能享清福，生活令人稱羨。

1.金牛座

金牛座吃苦耐勞，做事穩重又踏實，會任勞任怨的付出，就算再怎麼辛苦，他們也不會怨天尤人，甚至將困境視為人生的養分，讓他們越挫越勇，這種幹勁也是其他星座很難辦到的，金牛座年輕時，會規劃好自己的人生，懂得如何積累財富，使自己越來越強大，年輕時他們努力累積經驗，人生後半場便能獨當一面，走上人生巔峰，而且金牛座個性憨厚，結識不少志同道合的朋友，能助他們一臂之力。

2.處女座

處女座深知自己智商不如人，若想要勝過其他人，就必須付出更多努力和辛苦，因此他們一旦認定一件事後，就會認真的去實踐，而且擁有細膩敏感的特質，因此在工作容易爬到主管位置，但處女座知道「一山還有一山高」的道理，就算他們做出好成績，也不會到處炫耀，依舊保持低調的做事態度，因此受到旁人佩服，經過長時間的奮鬥後，他們能夠從人群中脫穎而出，人生後半場不愁吃穿。

3.摩羯座

摩羯座是眾人眼中的工作狂，他們做事兢兢業業，而且不怕吃苦，為了達到目的，甚至可以好幾天都不休息，努力不懈的毅力難能可貴，他們辛苦耕耘，也終將迎來美好的果實，而且摩羯座的辦事效率高，因此受到主管青睞，獲得升職與加薪的機會，隨著年齡增長，年輕時所建立的事業與良好生活環境，使得他們在晚年過得非常安逸。

4.獅子座

獅子座年輕時做事高調，每當完成一件小有成就的事情，他們就巴不得讓所有人知道，而且非常愛好面子，導致不少人不太喜歡與獅子座來往，使他們一路上遇到不少挫折，但獅子座並不會因此氣餒，越是困難重重，就越能激發他們的鬥志，從中吸取經驗，甚至改掉過於高調的態度，經過現實的磨練，使他們變得圓滑，在人生後半場越走越順遂，也讓他們的生活與工作走向巔峰。