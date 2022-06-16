台北縣前中和市長邱垂益2007年間得知美聯建設公司負責人黃越勝，欲收購安樂公有市場周邊私有地，進行合建開發，便暗中與黃男聯繫，透露其可以幫助他取得市場公有地標售案，事後與黃男設立開發公司，並說服市代會正副主席等人入股，使標售議案順利通過，邱垂益兒子、現任市議員邱烽堯後續也在議會為該案維護利益。新北地檢署今依貪汙罪起訴邱垂益、邱烽堯等5人，並建請法官從重量刑。

檢方調查發現，黃越勝2007年間陸續購買安樂公有市場旁私有土地，計畫與其餘地主合建開發，邱垂益得知美聯建設公司想要在公有地旁推動建案，便透過當地里長邀請對方吃飯，透露可以利用市長職權辦理標售，將市有地辦理標售，並採「現況不點交」方式，讓其他建商、民眾誤認無法排除公有市場攤販，放棄投標，不過必須同意讓他共同投資開發案。

黃越勝考量到擴大基地可以獲得更高利潤，同意邱的計畫，並與邱成立美聯開發公司，邱垂益為了讓中和市代會通過市有地標售議案，便引薦市代會正副主席呂禮旺、馬兆玲出資入股開發公司，邱男為避嫌還找來遠房親戚邱猷樹入股擔任董事長，而邱垂益、呂禮旺、馬兆玲等人雖有出資，但都找來人頭擔任股東。

邱垂益雖然沒有在檯面上處理相關事務，但卻握有公司大章，且公司事項都需邱男參與才能定案付款，邱垂益更指派邱烽堯擔任副總，監督公司營運，邱猷樹還需要將審核通過文件送至辦公室供他審閱，彷彿地下皇帝。

邱垂益、馬兆玲得知市有地價格遭低估，每坪僅有43萬多元時，擔心遭人非議，曾請市公所人員跑到台中市不動產估價師聯合事務所再度鑑價，最終決定以每坪53.5萬當標售底價，美聯開發公司後續則派出楊姓特助前往投標，最終以1.7億多元標下此案，但實際卻僅有比底標高出5萬，邱猷樹後續再以每坪150萬向楊姓特助買下土地。

檢方認為，邱垂益為了一己私利，違法標售市有地，導致安樂市場攤販遭遷移至停車場，但2015年又因地目不符，導致市場遭拆除，最終失去生計，而現任市議員邱烽堯又因本件開發案，曾遭市議員林秀惠、金瑞龍等人質疑，為維護開發利益，2011、2012年間多次稱「攤販找到停車場也是安置」、「用地是公開標售並無違法」等，顯見被告等人犯後毫無悔意，建請法官從重量刑。