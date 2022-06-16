根據衛福部統計，近五年中，台灣每年都有超過 2500 名兒童或少年因家庭失能因素，被送入安置機構，成為這些兒少第二個「家」，而「慈暉關懷學園」則是其中一個，但受到疫情影響，讓慈暉關懷學園除收入銳減，僅剩不到3個月的現金可支撐，更面臨安置建築物租約到期，少年們恐將失去遮風避雨的家。

已經成立 13 年慈暉關懷學園，為高雄市現行唯一服務高關懷少年的民間社福單位。創辦人胡靜婷過去在少輔會服務時，看見太多孩童被原生家庭遺忘或遺棄而感到不捨，進而投入失依少年照顧，為了讓少年擁有一個家，更不惜賣掉自己的老公寓，作為第一筆慈暉啟動基金、甚至也典當嫁妝換成工作人員的薪水，慈暉關懷學園除了提供安置服務外，更培養少年自立、提供適性輔導，讓他們有一技之長，累計陪伴服務超過 180 位少年、協助7成以上的少年成功完成學業或就業、輔導考取證照等。

如15歲的小K因父母離異，父親無暇照顧，僅能偶爾電話關心；家庭支持薄弱無人照料的情況下，小 K 開始在學校翹課，更因誤交損友犯下了竊盜罪，輾轉進入慈暉。剛入園的小 K 個性較為沉默且被動，在慈暉輔導下進入高職水電班，假日跟著師傅學習，透過課程及平時的教導，讓他變得主動積極，更在餐飲業打工期間，有了想存錢開餐廳的目標，並在圓夢的路上繼續努力著。

但學園的建築物租約近日到期，即使千方百計嘗試寬限租期外，接踵而來的卻是疫情衝擊導致收入銳減，目前慈暉關懷學園僅剩不到3個月的現金可以使用，僅能多方嘗試減少開銷。為了讓孩子們有固定的居住所，不因租約變動漂泊，去年慈暉決定購買土地並規劃自行建設建物，但目前能夠運用的資金所剩無幾，急需眾人一起加入，一同撐起少年們的希望。

慈暉發起「慈暉關懷學園緊急重建計劃」，希望透過眾人之力，募集每個月日常開銷，包括飲食起居、教育輔導及課程規劃等費用，讓慈暉能夠繼續運營。除此之外，也期盼透過群眾集資的方式，打造慈暉關懷學園在市郊的新址，擴大服務量能。詳情可洽貝殼放大「慈暉關懷學園緊急重建計劃」。