「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」周四(6月16日)起至18日於台北南港展覽2館舉辦，本屆展覽主打疫情之下的生活革新，聯合機械、醫療、紡織、化工、資通訊等產業共同展出。採線上線下Hybrid形式，實體展搭配線上展，加乘一對一視訊採購洽談會，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳提到，當醫療遇上科技，醫療不再侷限於醫院之中，5G、AI、Big Data的科技應用之下，新時代的醫療產業革命即將來臨，在數位化的世界裡，藉由雲端的資訊搜集與分析，可以塑造一個自身身體數據的Avatar，並在資料串流中促進精準醫療發展，進而達到以人為中心的個人化醫療解決方案，台灣國際醫療暨健康照護展Medical Taiwan除了聚焦專業醫材供應鏈，更著重於智慧醫療與創新科技對話，是跨界合作的最佳橋樑。

根據Frost & Sullivan、Market and Markets等市場分析報告預估，全球精準健康市場從2020年到2025年，將由3198億美元成長至5847億美元，市場潛力龐大。國際貿易局副局長李冠志表示，經濟部在疫情之下也與貿協及相關產業協會合作，辦理線上展、採購洽談會等線上拓銷活動，推廣全球市場，同時結合台灣醫療產業量能，讓醫療與健康照護產業組成國家隊，以聯盟模式向海外發展，並逐步朝向生活智慧化、醫療智慧化的數位健康生活目標邁進。

全球健康意識提升與高齡人口趨勢，健康議題備受關注，也帶來新商機，衛福部食藥署副署長陳惠芳表示，衛福部將持續針對醫材從生產源頭控管、上市前審查、上市後監控，全面向把關，也提供業者專業法規諮詢與輔導，以提高產品的安全、效能及品質。未來衛福部秉持全球化、在地化及創新化思維，整合社會福利及衛生醫療與資源，持續加強生醫科技研究，提升產業創新動能，增強台灣的國際優勢。

展覽之中，外貿協會攜手台灣數位健康產業發展協會打造「健康生活，新日常(New Healthcare, New Lifestyle)」情境館，華碩(2357)、宏碁(2353)、微星(2377)、雃博(4106)、聚陽(1477)、台灣康匠、豪紳纖維等14家知名科技、醫材、紡織大廠進駐，共同展出19項產品，橫跨個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測、照護輔具領域，實際模擬居家空間與醫院環境，真實呈現各項產品的落地應用，讓參觀者身歷其境感受科技結合健康的生活樣貌；展中亦設置「智慧生理量測站」，提供參觀者測驗平衡、握力、腿力、肌肉量四大項目，可評估自身的肌力狀態，找出健康訓練的方式，為自身防疫加分。

周五(6月17日)舉辦的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請到醫院端、科技端、新創端專家代表剖析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，全球知名產業調研機構Frost & Sullivan也將在台首次演說，分析數位醫療產業未來趨勢與商機；此外，台灣企業家以具備創新創業及冒險精神為名，成就一段經濟起飛的時代，然而也必須面對企業進入世代交替的轉型期，彰濱秀傳醫院及敏盛醫療體系將分享創新經營管理之道，如何走過傳承，開創新局。