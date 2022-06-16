新華社16日報導，苦苦等待約3000年，三星堆青銅鳥足人像終於找回「另一半」。16日，三星堆考古研究團隊宣布將8號「祭祀坑」新發現的頂尊蛇身銅人像與1986年2號「祭祀坑」出土的青銅鳥足人像殘部拼對成功，專家將這件文物重新命名為「鳥足曲身頂尊神像。在「分離」3000年後終於合體，專家認為這件充滿想像力的珍貴文物堪稱中國青銅文明的「巔峰之作」。

新發現的頂尊蛇身銅人像與1986年2號「祭祀坑」出土的青銅鳥足人像殘部拼對成功，專家將這件文物重新命名為「鳥足曲身頂尊神像。（圖／新華社）

「這不是人像，應當是神像。」現場見證兩件文物「合璧」的專家無不驚歎。「合璧」而成的這件鳥足曲身頂尊神像，頭頂尊、手撐罍、腳踏鳥，身體向後翻起，完成了一個高難度「動作」，反映了當時祭祀行為中非常重要的儀式、行為。五綹立發的人像造型，與之前三星堆發現的辮發銅人像和髻發銅人像不同，可能代表著三星堆又一種身分的人群。

這不是一次簡單的「拼積木」。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林說明，跨坑文物拼對，證實了以前的推測，對後續文物修復有重要指導意義。這件合體成功的青銅器預示，三星堆「祭祀坑」的許多器物有可能是「一家子」，到底還有多少青銅器可以拼合，值得期待。

「這只是一個階段性重要發現。我們還需要做更多室內研究，才能復原三星堆青銅器的整個樣貌。」冉宏林說。

跨越3000年，三星堆鳥足曲身頂尊神像再合璧。（央視新聞）

8號「祭祀坑」新發現的頂尊蛇身銅人像分為三部分，中間是一個人首蛇身、凸目獠牙、戴有牛角面具的銅人像，它的雙手撐在一個帶方座的青銅罍上，頭上還頂著一個朱砂彩繪觚形尊，但在坑裡沒找到它的下半身。

跨越3000年，三星堆鳥足曲身頂尊神像再合璧。（央視新聞）

早就推測幾個「祭祀坑」器物存在拼對關係的專家通過研究，找到了銅人像的下半身--青銅鳥腳人像。青銅鳥腳人像已在三星堆博物館展出過，人像只有下半身，穿著雲雷紋緊身短裙，兩腿健壯，小腿有「文身」，雙足似鳥爪凸出，又踩在兩隻怪鳥上。

三星堆博物館官網上之前的評價是：「鳥腳人像大概算是怪得最出奇的一件。非常可惜的是，如此精絕的器物偏偏缺了上半截，其本來面目到底是一副什麼模樣？真是讓人百思不得其解。」

答案在36年後揭曉。冉宏林認為，兩件青銅器的「合璧」也說明2號和8號「祭祀坑」同時形成，文物在埋藏之前就被「分離」，這對瞭解幾個「祭祀坑」的年代關係、器物被破壞的原因、當時的社會背景等，都有重要價值。

三星堆的考古研究還在持續，考古學家像找拼圖一樣，一點點揭示三星堆古國的「廬山真面目」。