美國周三（15日）宣布升息3碼，以因應通膨高漲。我國中央銀行今（16日）召開理監事會議，稍早宣布調升政策利率半碼，勢必對房貸族和購屋貸款族群產生影響，在房貸方面，升息半碼後每月將多約600元左右的支出。

央行下午舉行第二季理監事會議，拍板升息半碼，將調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率0.125個百分點，分別調整為1.5%、1.875%、3.75%，明起實施。

以房貸金額1千萬試算，目前房貸利率1.6%。央行此次升息半碼，20年期每月房貸金額將從48716元增加至約49296元，等同每個月多繳580元；若是30年期的房貸，每月還款則從34994元上升至約35601元，增加608元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波升息循環來勢洶洶，不用太久時間，未來房貸利率可能就會見到2%，無論房貸族或計畫買房的民眾都會受影響。不過他補充，面對升息也不必太過緊張，以過去長期經驗來看，利率走低比走高的時間更久，未來景氣一旦有風吹草動，可能又會有所變化。