受到業界傳出，三星下令所有事業群暫停採購影響，散熱廠雙鴻(3324)、超眾(6230)及PCB廠泰鼎-KY(4927)等三星供應商今天股價同步收低，不過雙鴻及超眾均表示，尚未收到相關訊息，且三星佔公司營收比重僅約2%，泰鼎-KY則表示，尚在查證訊息中。

今天業界傳出，三星下令要求所有事業群暫停採購，包括面板、手機、記憶體事業群，並回報採購庫存狀況，目前已有面板廠接到三星暫停採購的通知，三星供應商的雙鴻、超眾及泰鼎-KY今天股價受此消息影響聯袂收低。

不過雙鴻表示，公司尚未收到相關的訊息，目前三星新舊機種仍正常出貨中，且三星的機器設備已全數攤提，加上三星營收佔比僅接近2%，對公司的營運影響非常小。

超眾也說未收到相關通知，超眾表示，近幾年因手機散熱市場削價競爭嚴重，基於維持獲利力的考量，低於報價的訂單已不勉強承接，加上智慧型手機市況不佳，今年首季手機散熱佔比僅餘2%，較去年5%減少很多，對公司營運沒有什麼影響。

至於泰鼎-KY則表示仍在查證訊息中，不過泰鼎-KY董事長王樹木在日前股東會坦言，俄烏戰爭及通膨等因素干擾，對下半年景氣蠻擔憂的。

王樹木表示，通膨、疫情及大陸清零政策，整個世界經濟有壓力，導致消費及市場需求減少，我們的客戶端確實有些庫存，連帶我們也有些影響，下半年變數蠻高的，目前看不清楚會比較好、還是比較差，不過，今年營收及獲利都會比去年好，只是成長多少，還是要看下半年市場狀況。