鹿港每年吸引近千萬觀光遊客，招商金額10億元的鹿港轉運站，是彰化縣政府積極推動的BOT案，但受疫情衝擊、原物料上漲，日前又再度流標，彰縣府工務處指出，鹿港鎮已經很難再找到這麼大面積的完整土地，作為交通樞紐、觀光商城，潛力可期，持續爭取廠商投資。

鹿港轉運站開發案，縣府採興建、營運及移轉BOT促參方式招商，為整合鹿港公共運輸服務，提升在地居民和觀光客交通便利性，規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成的街廓，興建綜合型客運轉運站。

彰縣府工務處指出，鹿港轉運站開發範圍共9757平方公尺，距離鹿港天后宮和鹿港老街僅700公尺，對面就是鹿港生態公園，等於附贈了一座後花園，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港及台中清泉崗機場，交通便利。

基地規畫9席大客車停靠月台，1樓作為客運轉運車站，地下2層樓停車場、2到10樓則作為旅館、商場、影城等附屬事業。各界期待新地標誕生，但去年4月26日開標、流標了，依廠商建議，修正標案，並放寬諸多條件，今年再度上網招商。

縣府工務處指出，近兩年來受到疫情影響，國內觀光相關投資紛紛暫緩了腳步，放寬條件，包括招商金額從至少18億元降到10億元，降低押標金從2000萬到1000萬元，使用年限也從50年延長到55年，但13日又再度流標，廠商回饋的意見是，近年來原物料漲得太兇了，缺工又缺料，還得再評估。

彰縣府工務處表示，還是相當看好這個計畫，積極為疫情即將趨緩、旅遊大爆發鋪墊，鹿港轉運站也是規劃中鹿港捷運線的終點站，未來將共構，結合停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，潛力看好，目前至少有3家知名廠商有意投資，標案再修正，預料年底前，還會再度上網招商。