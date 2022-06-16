麗寶樂園聯合活動將在18日登場，27家知名觀光旅宿與餐飲業者，共計提供500個職缺，最高薪資上看7萬元。（圖／資料照片由勞工局提供）

迎接疫後觀旅商機！台中市政府勞工局7日將與李方艾美酒店舉辦徵才活動，釋出34個職缺；6月18日也將與麗寶樂園辦理聯合徵才，共27家企業參與提供500個職缺，最高薪資上看7萬元，鼓勵市民報名。

台中市服務業及觀光旅遊產業蓄勢待發，用人需求增加，勞工局超前部署舉行多場專案徵才活動，協助企業媒合在地就業人才；其中預計8月試營運的台中李方艾美酒店，將釋出房務領班、訂房員、外場服務員等34個職缺。

勞工局長張大春表示，近來服務業及觀光旅遊產業預期未來將逐步解封，有望帶動民眾出遊熱潮，包括中區「李方艾美酒店」、東區三井不動產集團「Mitsui Shopping Park LaLaport」商城，與后里「麗寶outlet」等企業皆有人才需求，並逐漸釋出工作機會，市府也積極協助企業招募、培訓人力，迎接未來觀光人潮及錢潮。

張大春指出，雖然受到疫情影響，在台中市長盧秀燕帶領市府團隊積極招商引資下，截至今年5月，台中市不僅投資金額高達1兆478億元，今年第1季更以8項經濟指標連三季穩居全國第一；此外，台中去年失業率3.9％為六都中最低，勞動參與率60.1％，更創下台中縣市合併升格以來的新高點。

台中市就業服務處說明，6月17日將與李方艾美酒店在東區仁和就業服務台辦理單一徵才活動，將招募房務領班、訂房員、外場服務員等34個職缺。

18日則將與麗寶樂園辦理聯合徵才活動，后里麗寶outlet將擴大徵才，當天也邀請福容大飯店、月眉國際開發、米塔集團、瓦城集團與這一鍋集團等27家企業，提供500個職缺，最高薪資上看7萬元。

三井不動產集團「Mitsui Shopping Park LaLaport」商城，預計今年底至明年初營運，屆時勞工局也將協助業者舉辦客製化徵才活動，歡迎求職民眾把握機會、踴躍參加。相關資訊可至台中市就業服務處活動專頁(https://www.eso.taichung.gov.tw/2788356/post)查詢，或電洽04-22289111分機36100洽詢。