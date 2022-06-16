雲林府文觀處所屬的表演廳耗資1億0500萬元大修繕，包括內部舞台、觀眾席、外觀都大整修，6月25日將重新啟用。（雲林縣府文觀處提供）

修繕2年終於完工的雲林縣表演廳，下周將啟用，縣長張麗善16日前往勘查。（周麗蘭攝）

雲林縣文化觀光處表演廳2年前進行啟用35年來最大幅度修繕工程，在企業贊助、文化部及縣府共同挹注1億0500萬元經費下，完成內部舞台、觀眾席、建築外觀整修，6月25日即將開箱啟用，開幕慶期間將有雲門舞集、李國修紀念作品、台灣藝術家交響樂團、明華園、福爾摩沙馬戲團等重量級團體演出。

雲林縣文化中心音樂廳於1987年落成啟用，近年來一年約有80場演出，因設備老舊之故演出效果打折，前幾年曾閉館修繕舞台，但仍與專業水準有差距，平均票房仍有6成。

在豐泰文教基金會贊助助1500萬、台塑集團4250萬元，文化部補助3800萬元、縣府自籌950萬元下，2年前展開從內到外大修繕，內部整修包括汰換舞台專業設備、舞台地板，更新音響反射板就達700、800萬元，聽覺效果極佳。

另外觀眾席也全面更換，增大椅座及背靠，觀眾欣賞節目更舒適，周邊增設觀眾休憩空間，音樂廳外觀也變得現代感。

文觀處長陳璧君表示，表演廳將於25日重新開幕，開幕慶節目將持續到年底，已安排40多檔優質節目，16日起買套票3場優惠75折、雲林縣民優惠85折（零星場次除外）。

陳璧君說，為了重新開館積極尋求企業合作，豐泰文教基金會贊助280萬、義美食品公司100萬，以優質表演為民眾的藝文生活充電，包括雲門舞集的《十三聲》、舞鈴劇場《阿米巴Amoeba》、明華園總團《蓬萊仙島-漢鍾離》以及李國修紀念作品《三人行不行》、台灣藝術家交響樂團《動物狂歡節》親子音樂會，票房已售出一半。

雲林縣在地表演團隊也共襄盛舉，包括昇平五洲園將推出《美猴王大鬧水晶宮》、雲林五洲小桃源掌中劇團《真假英雄》、真雲林閣掌中劇團《小葉夜未眠》、太日樂集《艸日月》、雲林愛樂室內合唱團《金牌手路菜》、飛雲舞蹈團《The world is changing》、咚咚舞蹈團《藝想雲林》、小豆豆舞蹈團《溯·望》、佳盈舞蹈團《從前有個桃花村》、雲林鄉音室內樂團《璀璨新聲》等演出。