桃園市42歲吳姓男子去年酒後無照駕駛賓士，先後撞到38歲莊姓機車騎士、26歲周姓路人。莊男送醫前已無生命跡象，送醫後仍不治，周男則是多處挫擦傷。桃院審理痛批吳男惡性非輕、態度不佳、尚未取得被害人諒解，依致人於死、肇逃判7年有期徒刑，可上訴。

桃園地院審理，吳姓男子沒有汽車駕照，去年5月1日晚間在桃園市龍潭區1間餐廳喝酒，結束聚餐後，居然開著賓士離開。先是在龍潭運動公園附近，撞飛坐在停靠路邊機車的莊姓騎士。吳男肇事後未留下來報警，竟繼續駕車離去，隔了3分鐘後，又撞到周姓路人，一直到快到家，才被警方攔截逮捕。

莊姓騎士受傷嚴重，頭部鈍挫傷併右肱骨骨折、顱底骨折。送醫前就已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。周男則是頭部創傷併腦震盪、多處擦挫傷。

吳男坦承犯罪，但警詢時，稱自己酒醉了，完全不知道發生事故，願意跟對方好好處理。法官詢問，為什麼不報警、叫救護車？他則說，只知道喝很多酒，朋友說他硬要開車回家，想不起來當天發生什麼事情，法院則認為他這番說詞否認肇逃犯意。

魏姓路人作證，看到車禍發生，趕緊騎車跟在後面，但看到賓士不斷蛇形，還闖越多個紅綠燈。法院認為他並非全然不省人事，辯稱不知當時發生何事云云，屬卸責之詞，不足採信。

法官批評，吳男酒駕高於法定標準2倍以上，惡性非輕，也未與被害人和解。辯護人也稱，吳男未表示積極歉意，對於聯繫置之不理，檢方也請求從重量刑。法官審理後，依致人於死、肇逃等4罪合併判7年有期徒刑，可上訴。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！