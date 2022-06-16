位於台東縣成功鎮的三仙國小舉行不一樣的畢業典禮，畢業生透過攀樹成長禮，攀上與他們一同生活6年的大榕樹，親手取下自己的畢業證書，吳芯彗說，攀樹的感覺，就像小鳥一樣自由自在的飛翔，視野也變寬闊了。

三仙國小為了讓校園裡的樹木跟孩子能有更進一步的接觸，由前年返鄉的賴錦森擔任藝文深根計畫外聘講師，並與同樣都有攀樹證照的妻子游筑鈞，共同推展親樹教育，並在畢業典禮舉辦攀樹成長禮。

成長禮一開始由畢業生表演在地文化特色－寶抱鼓「戰鼓」，隨後在全體教職員的祝福下，由攀樹教練帶領，環抱阿公級的大榕樹，在畢業生代表完成拋繩、綁結後，兩人一組相互合作，各自已飛快的速度攀樹，從空中的繩結取下自己的畢業證書，並在空中大聲喊出自己的夢想。

畢業生黃曼汝說，之前都不知道這個動作叫做「攀樹」，只知道「爬樹」，感覺很新鮮，很開心能夠以攀樹來結束這6年來的點滴。周新航表示，攀樹除了可以認識樹，還知道樹對環境生態的重要性及了解人與樹的關係密不可分。

三仙國小校長邵雅倩恭喜畢業生在一系列攀樹課程的訓練下，完成攀樹成長禮，讓孩子能感受到夢想成真能帶給人成就感與喜悅，就如同攀樹教練，回到家鄉將夢想成真回饋到給三仙這個美麗的家園。

校方表示，畢業班的學生平時課堂跟著教練學習「認識樹」，從辨識樹木的生長情況、支點判斷、拋繩、繩結、攀樹安全等，三仙國小的樹木們不僅僅是一棵樹，更是孩子們的老師。