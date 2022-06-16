大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會，針對美國務院發言人當地時間15日發表聲明稱，「選擇與俄羅斯站在一起的國家將註定站在歷史的錯誤一邊」。對此，汪文斌表示，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷；始終站在和平一邊，站在公道一邊。

汪文斌指出，當美國違背承諾連續推動北約東擴，使歐洲再次陷入衝突對抗時，中國積極宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼籲建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；當美國叫嚷要「戰鬥到最後一個烏克蘭人」、為衝突拱火澆油時，中國積極勸和促談，指出國際社會應支持俄烏雙方談下去，而不是打下去；當美國大搞極限制裁施壓，危機外溢效應日益擴大蔓延時，中國堅決反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年的努力成果毀於一旦，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。

汪文斌說：「誰站在正確的一邊，世人自有公論。俗話說，『走夜路吹口哨給自己壯膽』，美方一再表白自己『站在歷史正確的一邊』，這是不是一種心虛的表現呢？」