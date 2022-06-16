新冠肺炎疫情仍持續延燒，Omicron變種病毒傳播力恐更強，國內已見多例個案引發醫界關注，台北市雲聯網扶輪社第七屆社長鄭聯馨力挺醫護，號召社員認捐防疫物資，讓第一線醫護人員防疫無後顧之憂。今(16)日下午在台北市立聯合醫院中興院區舉行第七屆社長就職暨捐贈儀式，由總院長璩大成代表受贈並頒發感謝狀。

台北市立聯合醫院總院長璩大成表示，在疫情嚴峻狀況下，靠社會各界熱心地捐助，感受到各位對醫護人員的溫暖及支持，經歷了這三年的疫情，相信國人已經是專家，大家做的都是對的，就繼續維持這樣的防疫方式，保護好自己、減少外出活動、口罩戴好、勤洗手，祝大家都能平安健康度過疫情，並代表所有醫護同仁向善心捐贈者深深一鞠躬，感謝各位的善心捐贈。

台北市雲聯網扶輪社第七屆社長鄭聯馨(左二)表示，將就職晚宴改為隔離衣捐贈儀式暨就職典禮，會更有意義。(戴志揚翻攝)

雲聯網扶輪社第七屆社長鄭聯馨(右三)就職暨捐贈儀式，由總院長璩大成(右四)代表受贈並頒發感謝狀。(戴志揚翻攝)

扶輪社社員、台北市議員吳世正表示，這兩年醫療一線人員全身包緊緊，全天上班十小時以上，無法休息地為市民服務，真的非常感謝辛苦的醫護人員，未來扶輪社在行動上、裝備上都會全力支持聯合醫院；3523地區總監當選人黃培輝表示，為表彰並體恤醫護人員的辛苦，參與這次捐贈盡棉薄之力，扶輪社今年十月將組織台灣最大國際義診團到尼泊爾義診，為國際醫療盡一點力量。

醒吾科技大學校友會全國總會林棋凡理事長(圖右)接受台北市立聯合醫院總院長璩大成頒發感謝狀。(戴志揚翻攝)

雲聯網扶輪社第七屆社長鄭聯馨(後排圖中右)就職暨捐贈儀式與台北市立聯合醫院總院長璩大成(後排圖中左)暨社員大合照。(戴志揚翻攝)

台北市雲聯網扶輪社第七屆社長鄭聯馨把就職典禮搬至防疫第一線，她說：「雲聯網在歷任社長共同努力之下，小而美且日益茁壯的我們，有著強大的凝聚力，這次號召社友們有遠在美國、有遠在對岸出差的、有開刀療養的、甚至非扶輪友人，聽到這次的認捐行動都感動支持。在全部社友力挺下，短短兩天已募集超過目標1000件以上，總計認捐1900件，希望有足夠的量來應付醫護人員每天換穿的需求。」

鄭聯馨強調，就職場景切換到防疫最前線別具意義，希望以實際行動貢獻小小的力量，能號召更多人投入，並將規劃下次認捐行動，要再發揮更大的力量，號召大家共襄盛舉。她並感謝此次活動幕後推手，前社長林青龍、創社社長林恩、與即將交棒的陳慧玲社長和雲聯網的社友們，以及所有響應此次活動的認捐者。

醒吾科技大學落實大學社會責任，長期投入公益活動、提升大學對社會之貢獻。雲聯網扶輪社鄭聯馨社長挺醫護善舉，立即獲得醒吾科技大學校友會全國總會林棋凡理事長全力支持，慨捐80件隔離衣。他強調，醒吾科大校友從事公益回饋社會絕不落人後，台灣防疫轉型期間，更需要力挺最辛苦的第一線醫護人員。

醫護人員現場示範穿脫隔離衣流程，並說明隔離衣應完全覆蓋工作服或長及膝處，離開病人周圍環境時應脫除隔離衣，使用後隔離衣之正面及背面腰部和肘部以下視為污染區，脫除時應將污染區包於內面，使用含消毒劑成分之洗手劑洗手，每個細節都須小心謹慎，才能完全隔絕病毒感染。

「疫情嚴峻階段，提供充足的隔離衣，對於醫護人員來說是非常重要的，因為隔離衣穿一次即丟，所以汰換率高需求量大。」鄭聯馨表示：「隔離衣是保護醫護人員的皮膚及工作服，避免遭受污染，讓醫護人員在維護全民健康同時也要維護自己的健康，才能提供更好的醫療服務，藉此次活動感謝醫護人員做出的貢獻，大家一起共同攜手抗疫。」