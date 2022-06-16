台灣高鐵與國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作─「寶島隨身聽」藝術計畫的大型聲光展演裝置，今（16）日在高鐵雲林站正式展出，透過藝術家及生態踏查團隊的跨界創作，採集雲林在地古道—「龍過脈森林步道」的自然光影與原始聲音，演繹「寶島隨身聽」大型展演光體裝置的豐富內容，帶領觀眾彷彿置身古道現場。

配合這項巡迴展演，台灣高鐵公司也特別在雲林、彰化、苗栗，同步推出多條高鐵假期「藝術古道之旅」行程，歡迎旅客踴躍選購，透過真實接觸「寶島隨身聽」藝術素材的原始風貌，體驗在地自然與人文之美，讓高鐵假期行程，帶您與「藝術 不期而遇」。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，「台灣高鐵藝術計畫—寶島隨身聽」自四月中旬啟動以來，透過將布農族—《獵前祭槍歌》，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音，以及推出四款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票，不僅觸動旅客回憶起在移動中聆聽音樂的美好起點，結合在地元素的悠揚音樂，更深獲旅客好評。今天，這波藝術計畫的焦點—「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置正式在高鐵雲林站展出，相信更可為高鐵旅客再次創造與「藝術 不期而遇」的真實感動。

國藝會董事長林曼麗表示，國藝會與台灣高鐵公司攜手開啟「台灣高鐵藝術元年」，以「藝術 不期而遇」的概念，陸續在高鐵舞台上創造許多讓旅客們驚喜且驚豔的體驗，今天藉由藝術家陳怡潔及團隊精心打造的光體裝置與影像3D裸視動態影像作品——《森態光景》，在高鐵雲林站首映，將車站化身為親切可即的當代美術館，讓旅客們在慢速微觀古道生態的過程中，展開一場超現實的藝術旅程。這項裝置藝術展演從雲林站啟程，接下來也將以全新的內容，繼續巡迴至彰化站與苗栗站。

「寶島隨身聽」展演裝置以隨身聽為發想，藝術團隊透過生態踏查，採集古道山林間豐富的生態元素，運用LED大型聲光裝置，帶領旅客彷彿置身夜空清朗的原始古道，享受在地自然的無限風光。展覽即日起自雲林站開始（6／16—7／17），後續還將於彰化站（7／24—8／28）、苗栗（9／4—10／12）依序展出。