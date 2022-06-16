央行理監事會議做出決議，再度升息半碼，利率上調0.125個百分點，合計今年以來已升息1.5碼，永慶房屋估算，以貸款1000萬元、還款年限20年來說，每月房貸負擔已較年初為升息前多出1700元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房貸利率若持續拉高，對於購屋民眾是一定會產生衝擊，尤其是首購族群，雖然說目前升息1.5碼，衝擊還在可接受範圍，但若是高通膨持續，民眾在民生必需品花費可能驟增，而通膨壓力未緩解也可能因此加速央行升息速度與幅度，將帶動房貸利率陡升，那麼將擠壓民眾在消費性產品與購屋的預算，一般民眾購屋意願就會受影響而卻步。

根據永慶民調顯示，民眾認為升息3碼增加的房貸利息支出就會認為吃重，顯示房貸負擔壓力將逐漸浮現，對房市衝擊將更顯著，目前已升息1.5碼，後續還有9、12月兩次理監事會議，只剩1.5碼的空間，今年仍有升息3碼的可能性，建議有意購屋的民眾必須審慎評估財務能力，同時預留因升息而增加的利息成本，才不至於落入無力負擔繳納房貸的風險。

台灣房屋試算首購族貸款1千萬元的30年期本息攤還的月還款金額變化，在年初還沒升息前，月還款金額約33608萬元，升息3碼後，年底時月繳金額將提高到37263元，每月負擔增加約3655元。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，央行升息是以抑制通膨為前提，連續升息也反應目前台灣經濟還在健康成長階段，以今年來說，根據主計總處的最新預測，2022年的經濟成長率預估仍達3.75％，但是國內還是受到疫情影響內需，所以只升了半碼，且本次央行沒有祭出第五波信用管制，顯示先前的政策在市場發酵，預估後續房市將呈現「量縮價緩漲」趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2008~2009年央行因金融海嘯幾度降息後，13年來利率都處於一字頭低點，而今年央行若持續維持升息腳步，到了年底，房貸利率可能重返2％以上。