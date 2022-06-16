文化大學教授周志龍（圖左）表示，城市轉型仰賴中央與地方通力合作。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

立法委員蔡適應16日與基隆市政府都發處，共同邀請中華民國都市計畫學會和基隆市都市設計審議委員參訪城市博覽會。蔡適應透露，他與市長林右昌皆有都計的背景，基隆能有今天的改變，他要特別感謝老師們一直以來的教導，以及都審委員們的協助，才能讓城市擘畫獲得落實。

蔡適應說，林右昌自2014年底就任以來，就活用其所學將城市再造列為主要施政目標，推出一系列市港再生標竿計劃，期盼改變基隆長年以來因為帶給外界的刻板印象。但市府財務狀況不佳，預算低、中央補助少，負債又高築，導致許多建設不易推動，因此蔡適應2016年當選立委後，便與林右昌聯手向中央爭取預算，中央地方一起拚，這兩年中央各部會補助款都接近120億元，也讓許多都市規劃理想得以達成。

蔡適應提到，以今天導覽的A展區為例，即是兩人合作重點項目之一，不論是作為主場館的西二碼頭倉庫，或是基隆終於擁有的城際轉運站，再到國門廣場計畫，以及忠一路貫通中山一路等等，這些都不只是曇花一現，而是站在都市設計高度下推動的成果，日後對於市民生活會帶來重大幫助。

蔡適應說，他除了擁有職業軍人背景，以及在國會深耕外交國防專業外，更在幾年前拿到國立臺北大學都市計畫研究所博士學位。他的老師、也是中國文化大學都市計劃與開發管理學系教授周志龍表示，基隆市能夠蛻變、轉型，很重要的一點是中央和地方的合作，市長林右昌和立委蔡適應的專業溝通，都市計畫是整個城市未來的願景，他期待基隆能在首都生活圈走出自己的路，接軌國際的水岸港口城市。