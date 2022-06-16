動漫《哆啦A夢》角色之一「胖虎」6月15日過生日，日本官方宣布胖虎將在7月20日推出兩首單曲，並在8月24日發行個人專輯。有「港湖胖虎」之稱的民進黨立委高嘉瑜在臉書貼文，笑說「不懂為什麼胖虎出專輯，一堆人要傳給我」。有網友建議，「妳完勝胖虎，大家敲碗等妳出專輯，如果再找世堅哥搭檔，保證會大賣」。

高嘉瑜今(16日)在臉書貼出胖虎將發行個人專輯的新聞，表示「不懂為什麼胖虎出專輯，一堆人要傳給我」，並附上白眼的表情。

網友紛紛表示，「你完勝胖虎，大家敲碗等妳出專輯，如果再找世堅哥搭檔，保證會大賣」、「唱起來！港湖胖虎，不能輸」、「不擔心，你擁有靜香般的容顏」、「從娘胎出生以來，我一直對自己的歌聲完全沒信心，是高委員讓我人生重拾了信心，現在自信滿滿，謝謝妳」。

還有網友表示，「我們已經來不及阻止胖虎，但可以阻止妳」、「大家看到已經發生的悲劇，就會想極力阻止另一個悲劇的發生」、「他們就是想說：既生虎，何生瑜」、「唱歌的人永遠不知道聽歌人的痛苦」、「妳的市場要被瓜分了」。

胖虎在《哆啦A夢》中，是所有孩子裡體型最胖最高的，仗著身材時常欺負男主角大雄。胖虎喜歡唱歌，但是歌聲卻難聽到「鬼哭神號」，在漫畫中，有人曾經因為在深夜節目裡聽到胖虎的歌聲而昏倒；而此次胖虎發行個人專輯，在MV中邊唱歌邊舞動胖胖的身軀，可愛到爆。