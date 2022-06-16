金控發現金股利、資金操作將更具彈性。金管會16日宣布，將預告相關辦法，開放金控發行普通公司債或未涉股權公司債，可採「總括申報」，二年內分次發行，即不用逐次申報、當次用完，可增加金控發債彈性及靈活度，最快9月上路。

據銀行局統計，2020年共有10家金控申請發債共16件，發行金額1,455億元，2021年則有5家控，有5件發債案，金額共442億元，今年至目前為止也是有5家金控申請6件發債案，金額共336億元，其中只有一件涉股權，金額有50億元。

金控發債主要用在增資子公司、發現金股利或轉投資等，這次放寬可總括申報一個發債量，在二年內分次發行，即可讓金控視市場及利率情況，決定最佳發債時機，且可在發放現金股利時，用發債支應。

銀行局副局長林志吉表示，銀行發債可作為放款等資金運用，且發長天期次順位債券亦可強化資本適足率，因此銀行自2001年發債就已採總括申報、分次或循環運用，但金控目前發債仍是逐次申報，且當次用完，2021年有金控建議比照銀行，讓金控發債亦採總括申報、分次發行。

林志吉表示，將修正及預告「金融控股公司發行公司債辦法」，允許金控公司發行普通公司債及未涉股權的公司債，是單一窗口向銀行局申請即可，12個營業日若銀行局沒有意見，就核准，金控取得發債額度後，這次亦放行二年內執行即可，不用再逐次申請發債。

修正條文將預告60天，蒐集意見後再公布確定條文，估計最快9月可上路。