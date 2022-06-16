39 歲的亞歷山大•J•德魯克(Alexander Drueke,)和 27 歲的安迪•泰•黃 (Andy Tai Huynh) 原是來自阿拉巴馬州的美國退伍軍人，不過在烏克蘭戰爭發生後，他們前往烏克蘭，最近他們在哈爾科夫(Kharkiv)附近下落不明。 已知的是，德魯克曾在美國陸軍服役，而黃是海軍陸戰隊的退伍軍人。

華盛頓郵報報導，兩位失蹤者的家人表示，先前曾在6月 日聯繫過他們，但之後就再也收到收到任何消息。

德魯克的母親露易絲( Lois Drueke) 說，她在星期一接到另一名美國公民的電話，表示他認識德魯克，這位來電者沒有透露姓名，不過對方透露，有些證據顯示，他們遭到俄羅斯軍隊的俘獲。

俄羅斯駐華盛頓大使館沒有做出回應。

德魯克告訴家人，他在烏克蘭的工作是軍事教官，教導烏克蘭軍隊如何使用美國製造的武器。家人表示「亞歷很熱忱於他現在的工作，他希望自己的專業可以幫助烏克蘭人變強，並將普丁的軍隊打回去。」

自稱是黃的未婚妻的喬伊•布萊克()Joy Black說，他自願與烏克蘭軍隊並肩作戰。周一，她還接到一個可能是美國人的電話，告訴她黃失踪了。

周三下午，白宮發言人約翰•柯比(John Kirby)在接受媒體採訪時表示，他看到新聞，但是目前沒有政府方面的通知，無法確知這2人的下落。