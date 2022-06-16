還有高中生在留言區狂留言徵友。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

還有高中生在留言區狂留言徵友。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

盧秀燕間接得知被告白，還打趣回應「我有尢了」，還叮嚀學生「雖然在家，還是要好好讀書，聽媽媽的話」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

有鑑於中南部仍在疫情高原期，台中市長盧秀燕市長16日宣布，台中市高中以下學校「停課不停學」措施延長至6月30日；未料就有許多網友湧進防疫記者會直播平台留言「秀燕你最棒」，還有人趁機告白「盧秀燕我愛你」，留言頓時歪樓，大量國高中生湧進，當日的台中市防疫記者會，直播觀看人數超過6千人。

因應疫情台中市高中以下學校原宣布「停課不停學」措施至6月17日止，近日有許多家長、學生都到市長盧秀燕的臉書和YOUTUBE直播上留言，詢問下周是否持續暫停實體課，也有人希望可以延長遠距教學、有些人則希望能恢復實體教學。

16日中市疫情線上記者會直播開始前，盧秀燕臉書和YOUTUBE直播上早已湧入近萬人等待，以海量留言感謝市長，直呼“盧秀燕我愛你”、”盧市長英明～”等，更有許多國高中生紛紛在留言區徵友。

今日台中防疫記者會的直播留言盛況，還被網友分享到地方群組上，剛好市長盧秀燕也在其中，盧秀燕間接得知被告白，還打趣回應「我有尢了」，還叮嚀學生「雖然在家，還是要好好讀書，聽媽媽的話」。