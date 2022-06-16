新竹市東大路正義輪胎行惡火奪走8條人命，兇嫌竟是陳姓屋主的小兒子陳彥翔。不幸葬身火海的陳男胞妹，今年僅28歲，平時愛好戶外運動也十分愛笑， IG上滿滿與家人的親暱互動，面對4名侄兒更是疼愛有加，貼文提及家人均充滿感謝與愛護，對照祖孫3代不幸罹難，讓人為之鼻酸。此外，陳女還是射箭國手林詩嘉的好姊妹，事發後，林詩嘉也難過得在臉書貼文悼念。

陳女高中時期曾練過射箭，還是曾獲里約奧運團體組銅牌的、有亞洲射箭美少的林詩嘉學妹，2人感情相當要好，意外發生後，林詩嘉在臉書貼出陳女燦爛微笑的照片悼念，並寫下：「再也等不到祢如此甜美的笑容，願祢在天上做一個快樂的天使，致我最好的姐妹。」

林詩嘉在臉書貼出陳女燦爛微笑的照片悼念，並寫下：「再也等不到祢如此甜美的笑容，願祢在天上做一個快樂的天使，致我最好的姐妹。」（翻攝自林詩嘉臉書）

新竹市正義輪胎行惡火奪走8條人命，其中不幸葬身火場的縱火者妹妹今年僅28歲，平時愛好戶外運動，其國中就投入射箭運動，高中時更是奧運銅牌射箭國手林詩嘉的學妹，林詩嘉哀痛的表示，兩人感情形同家人，這位好妹妹只會帶給大家陽光，完全沒有負面情緒。

林詩嘉表示，她比陳女大2屆，是在升高三時陳女也因愛好射箭，到她同所高中接受金牌教練倪大智訓練，雖然兩人差2歲，但卻無話不談，兩人是好隊友、好朋友，感情好到形同家人。

而陳女因人生另有規畫，升大學後就沒有再練射箭，不過兩人一直維持很好的關係。陳女個性非常開朗，常帶給大家正面的能量，幾乎從不談負面的東西，而她與美國籍的男友也已在規畫步上紅毯，結果卻發生這種悲劇，實在讓人很悲痛。

教練倪大智則表示，他是在陳女高中時期帶她練射箭，陳妹妹一直都很認真，也是林詩嘉很好的隊友，只是她人生有其它規畫，英文能力也很好，學科很不錯，因此大學就沒有再練射箭了。

身為姑姑的陳女，從大姪兒出生時就貼文開玩笑自己要失寵，限時動態更特意開了名為「一輩子褓姆」等專屬家人的分類，IG處處可見陳女與侄兒們互動的相處點滴，有陳女背著侄兒邊走邊唱歌的溫馨畫面、也有帶著侄兒首次體驗鐵道風情，英語流利的陳女更陪著侄兒一起學英文，每篇貼文都充滿著對家人的感謝、對侄兒的疼愛之情。

陳女不僅對家人有愛，IG上每張照片都洋溢著燦爛的笑容，用正向樂觀的態度面對生活。不幸的是，陳家的天倫之樂，在陳彥翔一把火之下全數摧毀，更讓8名至親無辜送命。