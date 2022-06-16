人妻在老公洪男的職業軍人識別證夾發現有「老公，我愛你、很愛你、最愛你」字條，指稱老公自去年6月起與已婚同僚「小美」外遇同居，而鬧離婚，控告「小美」侵害配偶權，訴請賠償撫慰金。「小美」否認，辯稱字條是她寫給自己丈夫，但洪男卻承認兩人曖昧，且他已無法再維持原婚姻，台中地院判「小美」賠15萬元，可上訴。

人妻指控，她在2016年10月間結婚，育有1名未成年子女，「小美」明知老公已婚，兩人自2021年6月起發生婚外情，在外同居，丈夫還為此鬧離婚，她以淚洗面、暴瘦6公斤，「小美」侵害配偶身分法益情節重大，她訴請給付撫慰金60萬元。

人妻還指控，老公的職業軍人識別證夾內，竟還放著「小美」親筆寫的「老公，我愛你，很愛很愛你，最愛最愛你，我的小壞蛋」字條。

「小美」否認外遇，辯稱，因她老公涉毒品案，她寫字條給他，盼能迷途知返。她與洪男聊天時隨手拿出，忘記取回。但法官追查，「小美」老公並未涉毒品案。「小美」改口是姑姑涉案，但查證，姑姑也沒毒品前科。

「小美」老公作證說，與「小美」在2020年5月結婚，但已在2021年10月離婚，紙條確實是「小美」字跡，但他之前沒見過，「小美」從未叫過他「小壞蛋」，還抱怨「小美」自2021年8月起開始「冷暴力」，他一度想挽回婚姻，但後來累了，才同意離婚。

而洪男坦承，字條是「小美」寫給他的，兩人確實有曖昧，而他已沒有辦法維持原有的婚姻關係。法官還傳洪男及「小美」的同事及閨密等人作證，他們證稱兩人過從甚密，甚至半夜通話常達6小時，還爆料說，兩人男女關係曾被監察官調查過。

法官認定「小美」與洪男已逾越一般男女分際的不當交往，判「小美」賠償15萬元精神撫慰金。