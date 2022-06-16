台鐵鳴日號6月11日行駛至花蓮縣南平-萬榮間，因鐵道局鐵道局施作雙軌工程導致路線不平整，導致鳴日號輪子上下跳動險些脫軌，險象環生，不但交通部啟動行政調查，國家運輸安全調查委員會也立案調查。據了解，鐵道局雖有通知台鐵會施工，但因為施工日期延後一天，施工當日沒有請台鐵局來協助砸道，因此差點釀禍。

「砸道」是軌道養護作業中相當重要且工作量很大的部分，目的是把軌道底下的路基夯實。根據台鐵鐵路工程及鐵路養護作業，台鐵養護軌道時的作業順序是補碴－砸道－整碴－穩定，補碴之後若以砸道車來砸道，會有儀器先將軌組矯正，砸道車再將石碴擠入軌枕底下使軌組穩固，以使軌道路線平順。

運安會昨日立案「0611台鐵第6046次車鳳林站重大鐵道事故初報」，表示6月11日台鐵局第6046次車鳴日號觀光列車，約10：58時行經台東線南平站至鳳林站間里程約K31＋916.5至925.5處，列車產生上下異常晃動，該事故無人員傷亡。運安會12日派出2位先遣調查人員，會同鐵道局及台鐵局人員勘查事故現場、人員訪談及資料蒐集。依〈運輸事故調查法〉，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組。

為避免再發生類似情況，台鐵局今（16）日辦理東部地區軌道工程安全查核，由台鐵局長杜微主持，同時邀集鐵道局總工程司呂新喜、東工處副處長夏恆仁共同列席。台鐵局與鐵道局首先赴台東線南平＝萬榮區間查看，隨後再到鳳林站值班站長室，詳細了解工程電報派發、傳達、施工申請／解除、二局協調聯繫、工項、工法、完工檢查、應變程序、通報及作業等。中午則舉行施工安全檢討會議，要求未來路線施工能正確執行SOP，確保工程品質及營運安全。

不過因有媒體報導指出，鐵道局施工雖雖事先有提出施工計畫，並向車站提出6／10跨6／11需封鎖路線和斷電施工，調度總所發出電報同意斷電封鎖路線申請，不過鐵道局未根據SOP通知台鐵工務段，也因此台鐵工務段並不知情也無人員前往現場。台鐵工務段6月7日至9日會同施作，事後由台鐵砸道車砸道，但因6月9日工項調整延後至6月10日施作，10日當天未再通知工務段，因此無砸道車，因鐵道局人員判斷僅9公尺長，因此未請台鐵局協助，採人工砸道，確實有砸道不夠確實的地方，已經檢討改進。

台鐵局工務處長王兆賢對本報表示，所謂SOP是鐵道局應該要提出施工計畫，跟工務段召開施工協調會，鐵路局的相關單位包括工務、電務、電力都要列席，就鐵道局討論的時間、地點、所需要的人員、機具，看看能否配合。王兆賢低調表示，目前台鐵就是配合運安會調查。

是否施工時未通知台鐵？鐵道局長伍勝園對本報表示，通知是有通知，斷電封鎖當然要經過台鐵局的同意，但因為改期，沒有請台鐵局來協助砸道。

陽明交大運輸物流管理系退休兼任副教授黃台生表示，顯然就是台鐵的砸道車沒來，鐵道局的人工砸道做得不紮實，所以軌道底下有凹洞。