50歲馬來西亞女歌手柯以敏，唱紅《愛我》、《斷了線》等膾炙人口歌曲，2018年痛失結縭19年的經紀人老公黃國輔，近日傳出她已揮別喪夫之痛，在大陸秘密結婚。

據《CTWANT》報導，柯以敏15日傳出已在大陸領證結婚，尋得第二春，而她和另一半的領證照片也曝光，兩人看上去年紀相仿十分般配。向來以直言強勢出名的柯以敏，1999年和大10歲的經紀人黃國輔結婚後，因個性要強，因此屢傳婚變，讓女兒很不諒解她。

不過後來黃國輔因家庭遺傳的腎囊腫，導致腎衰竭住院，夫妻倆患難見真情，柯以敏不僅每周陪他去洗腎3次，也成為家中經濟支柱，不離不棄陪伴老公，但黃國輔仍在2018年病逝。

柯以敏在老公逝後深情告白「永遠愛你」，黃國輔也走前曾發過一封簡訊，要柯以敏好好修補和女兒的關係，好好照顧自己身體，最後更屬名「愛妳的老公」，看似鶼鰈情深的感情，羨煞不少人。

但柯以敏卻在老公死後，發現他偷偷把一處房產賣掉，賺的500萬全給了一位情人，婆婆也不准柯以敏繼承遺產，讓她相當心寒，後來才慢慢走出陰霾，專心在事業上。