藝術家與展出作品。（柯宗緯翻攝）

策展人陳美芬（右一）。（柯宗緯翻攝）

國際藝術交流展計劃案「Racing on art」德國當代藝術家貝恩德．盧斯（Bernd Luz）新普普風亞洲藝術首展，開幕式將於6月18日下午2點在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫B10 ＆戶外廣場舉行，即起展出至8月31日，南台灣民眾切勿錯過一場親炙德國汽車文化的藝術饗宴。

「新普普藝術」指的是1960年之後的藝術家融合更多視覺藝術，夾雜當時流行的塗鴉、二戰後盛行的卡通、電腦動畫及龐克風，畫風更貼近日常生活，讓觀賞者有很親近自己周遭的感覺 。

德國芬畫廊、方陣聯合數位科技股份有限公司共同主辦的這項當代原作系列展覽，獨家引進貝恩德．盧斯德式工藝亞洲首展，作品呈現當代新普普風，精練的多媒材運用及深具個人活潑亮麗、浪漫之色彩，將德國汽車工業歷史文化表現淋漓盡致、恰到好處。

策展人德國芬畫廊陳美芬表示，貝恩德．盧斯經典作品曾於德國賓士汽車博物館、BMW汽車博物館及福斯汽車博物館的展出都廣受好評。在「Racing on art」來到台灣之前，貝恩德．盧斯以德國經典汽車文化傳奇系列，分別於2017年7月至2020年2月在德國慕尼黑、2020年11月起在斯圖加特賓士博物館，展開一系列德國汽車工業歷史文化展覽。

斯圖加特及其周邊以高科技聚落而著名，其中最具代表性的包括賓士、保時捷、柯達和IBM等世界聞名的企業總部所在地；慕尼黑最重要的經濟產業是旅遊、汽車與機械工程、電氣工程及軟體和IT產業，有「德國的矽谷」之稱；而高雄也是台灣工業大城之一，主辦單位希望透過這項展覽，讓高雄的民眾感受德國國際工業歷史文化的魅力，

「Racing on art」展覽精選貝恩德．盧斯經典代表作，極具活潑、亮麗之色彩，充分表現藝術家的浪漫特質，展覽除了展出原作之外，也將進行相關的藝術對談，主題集中探討德國精緻工藝與環保議題。

方陣聯合執行長朱伯倫表示，藝術千變萬化的樣貌可利用科技呈現嶄新的型態，例如以沉浸式的展演，打破以往觀賞藝術的方式，讓藝術作品變得更生動，除了豐富的聲光效果，展演的過程也搭配香氛機，讓藝術與觀眾產生更多情感連結。

他說，高亮度、高解析度的360度沉浸式環繞投影為一種新型表現形式，全方位覆蓋體驗者的視角，刺激體驗者的視覺感官，增加對於沉浸環境的共感，利用數位科技與藝術的結合，提升整體視覺效果的層次感，帶來如身臨其境的真實感，這也是方陣聯合未來將結合藝術界發展的方向。