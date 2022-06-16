玉山銀行今(16)日與中華民國藥師公會全國聯合會、藥劑生公會全國聯合會攜手合作，發行藥師專屬「玉山藥師無限卡」及「玉山藥師御璽卡」，提供全國藥師尊榮的信用卡服務。 玉山銀行表示，近2年遽逢疫情衝擊，對民眾生活造成嚴重影響，感謝藥師們於疫情期間無私奉獻，承擔起防疫的堅強後盾，為向藥師致敬。

玉山銀行本次特別發行VISA最高等級的「玉山藥師無限卡」及「玉山藥師御璽卡」，提供包含首刷禮享5％現金回饋，上限3000元、一般消費享1％現金回饋無上限、國外消費依玉山理財會員等級最高享3％現金回饋，上限1萬元，另有指定綠色消費如台灣高鐵、里仁等通路最高享3％現金回饋，上限600元，除感謝慰勞藥師們的辛勞並誠摯邀請藥師們一起將低碳消費的永續理念落實到日常生活中。

此外，為響應全國藥師們從口罩實名制、快篩實名制、輕症確診者居家到府送藥計畫及執行用藥衛教等，奉獻專業、守護全民的健康，玉山銀行也捐贈公益背心以提高偏鄉民眾對藥師的身分辨識、認同與協助，讓藥師們送藥更有效率，共同為交通不便的偏鄉居家隔離民眾解決領藥問題，以實際行動支持藥師並響應防疫工作。

玉山銀行長期致力於醫療公益活動，並結合各界力量不斷將愛與關懷送到最需要的角落，包含協助海內外抗疫，捐贈呼吸加濕器及防疫物資予28 所中大型醫院、疫苗接種站及疾管署；與馬偕醫院共同捐贈千件醫療防護衣予越南震興醫院；與醫師公會全聯會號捐贈13.7萬美元，協助印度醫師會抗疫工作。希望透過實際行動喚起更多的愛與關懷，發揮拋磚引玉的效果共創更美好的社會。