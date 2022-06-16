南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後進一步製成以塑料為主的固態衍生燃料，除可解決堆積20萬公噸的陳年垃圾，未來也不用求助外縣市代燒，但今天遭鎮民反對。

南投縣長林明溱昨天宣布，敲定將投資新台幣約15億元，以BOT模式打造日處理垃圾量360公噸的綠能永續中心再生燃料製造廠，強調絕不是焚化爐，不會焚燒垃圾，各鄉鎮垃圾集中後，以貨櫃運往綠能中心，不會產生轉運污染，啟用後6年內去化20萬公噸的暫置垃圾。

南投縣長林明溱15日宣布，將在竹山鎮以BOT模式打造日處理垃圾量360公噸的綠能永續中心再生燃料製造廠，強調絕不是焚化爐，不會焚燒垃圾，各鄉鎮垃圾集中後以貨櫃運往綠能中心，不會產生轉運污染，啟用後6年內去化20萬公噸的暫置垃圾。圖為整體製程其中一環，將垃圾篩選並打包。（圖/ 中央社）

縣府統計，縣內每天產生250公噸垃圾，僅100公噸能外運處理，每天有150公噸暫置各鄉鎮，截至今年5月底，南投縣垃圾暫置量已達20萬公噸，透過綠能中心處理每公噸垃圾回饋400元給當地鄉鎮，1年估達5000萬元，且廠區不會有煙囪、周邊不會有垃圾車大排長龍。

不過這項重大建設卻尚未與地方充分溝通，竹山鎮長陳東睦今天邀縣議員、鎮民代表、里長及鎮民表示，「要建設，來垃圾」堅決反對到底，支持縣府解決垃圾問題，但不代表可將全縣垃圾運到竹山鎮，竹山每天產生垃圾約20公噸，為何不送往垃圾產生量較多的鄉鎮。

對此，縣府環保局表示，鎮民擔心的垃圾堆積問題絕不會發生，縣府將引進歐洲最新技術，全力降低可能造成的污染和臭味，並實質回饋當地民眾，並與民眾組成監督小組，絕不影響鎮民生活與產業發展，公聽會延期至29日，以利爭取時間多與地方溝通。

環保局表示，林明溱與縣府堅持做正確事，絕無關個人利益，縣府有決心解決20年來的垃圾問題，並讓未來20年的南投不再有垃圾堆積問題，希望竹山鎮民和全體縣民一起支持南投縣設置自主處理設施。據了解，綠能中心尚未百分百確定設在竹山鎮。（編輯：陳仁華）1110616