美國通過海運改革法案，市場臆測衝擊航運股獲利，影響航運股16日走低，持有高息航運股的「國民ETF」元大高股息（0056）股價走跌，但跌破30元整數關卡的進場誘因，也催出一波超狂買氣。據統計，0056今全天累積6.3萬張巨量，創下去年10月來最大，一舉登榜台股ETF今（16）日量能冠軍。

元大高股息ETF 16日不僅拿下台股ETF量能冠軍，盤中零股交易也爆出127萬股巨量，創下歷史第七大紀錄，大戶、中實戶、散戶全面搶進。此外，0056將於17日調整成分股，新增聯發科、聯電、陽明、文曄、東鋼五大高息股票，除息前行情先轟動。法人認為，0056爆量反映資金搶息外，也顯示市場相當看好此次換股為0056的配息帶來正面效益。

法人表示，高股息ETF向來下跌出量，對於投資人熟悉操作高底點位的0056更是如此，今股價下滑跌破30元「加碼關卡」，買盤旋即綿延絡繹不絕。值得注意的是，0056此次調整成分股前，成分股加權平均股息率衝就達8.1％，跌破30元後更來到8.4％，本次新增成分股平均股息率達9.5％，消息也激勵市場對0056的關注度上升。

根據國內投顧預測，美國實施海運改革法，海運業今年EPS可能略降，不過仍較去年大幅提升，亦有大型投顧看好航運後市，給予正向評等。