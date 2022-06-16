虱目魚產地池邊價上漲，使消費端售價也隨之上揚。（張毓翎攝）

相較石斑魚可能面臨的產銷壓力，台灣另一項大宗養殖魚種虱目魚，目前產銷穩定、價格佳，台南產地池邊價每台斤60至70元，加上整體放養面積減少，接近7月產季，對於上游的生產端利大於弊，不過下游的小吃攤或市井小民，所付出的成本及荷包不降反升，直喊「吃不消」。

台灣虱目魚養殖地區，大多分布在西南部沿海一帶，在台南北門、嘉義布袋都有放養虱目魚的劉姓養殖業者表示，國內虱目魚以內銷為主，外銷占1至2成、內銷占8成至9成，這幾年虱目魚產品型態，愈來愈多樣化，料理方式也不斷推陳出新，即便是害怕虱目魚魚刺的消費者，一樣能找到自己適合的產品，國內需求量很穩定。

劉姓業者指出，政府推動漁電共生，部分魚塭停養，導致養殖面積減少，以及在飼養成本負擔加重下，近2年產地池邊價都呈上漲趨勢，以去年為例，7到12月盛產季，產地池邊價最低每台斤38至40元，而近來飼料、魚塭設施耗材等成本加總漲了40％，預估今年盛產季，池邊價最低會落在每台斤40至45元。

劉姓業者提到，過去虱目魚價格發生崩盤，主要是產量太多，市場消化不了，現在養殖面積減少，價格穩定，漁民至少不會血本無歸，不過他認為，未來可供養殖的魚塭土地不斷縮減，相關飼養成本若持續上漲，即使虱目魚價格再好，養殖規模也難以擴增。

台南學甲賣虱目魚的小吃攤商說，今年虱目魚比去年更貴，一開始增加的魚貨成本都自己吸收，後來實在不堪負荷，過年前、後售價各調漲一次，目前一份無刺虱目魚湯為90元，多數的老顧客還是能接受，但只希望別再漲了。