運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，許多人都很重視居家風水，卻容易忽略床尾、廚房櫥櫃、鐘錶擺放位置、大門內側等處，如果犯了風水禁忌，將會衰敗家運，對家人有不利影響。

▍1.床尾

大家往往比較重視床頭物品的擺放，很少會關心床尾，其實床頭床尾對風水都有很大的影響，床尾最重要的就是要敞亮，不宜堆放物品，很多人會把換下來的衣物全堆在床尾，這顯然是不合適的，可能會壓制你的財氣，所以快快把衣物整理起來收好吧！

▍2.廚房櫥櫃

很多人打掃廚房時，只會把櫥櫃外面擦洗一下，很少會注意櫥櫃內部的情況。但廚房油煙很重，即使關著櫥櫃門，裡面也多少會有油污，裡面的調味料、食物就容易因此變質，建議定時清洗櫥櫃內部，保持裡面乾淨整潔，否則恐影響家人健康運。

▍3.鐘錶

鐘錶在風水上是個特殊的擺設，它位置是固定的，但實際卻一直處於動態中，每天24小時不停歇，像這種處在變動中的物品，都具有一種動氣，所以我們不可隨便亂掛。首先，鐘錶不能掛在正對門的地方，「鐘」與「終」諧音，一進門就看到，會讓人聯想到不吉利的東西，影響心情。其次，鐘錶不要掛在人常坐臥的地方，比如沙發上方、床鋪上方，因為鐘錶不停在走動，不但容易干擾安寧，還會影響周遭磁場，不利於運勢。

▍4.大門內側

大門在風水上的重要性大家都知道，但不少人卻忽略了大門內側，甚至因為門後不怎麼會被人看到，就在這處堆放雜物，或者放掃帚、拖把之類的清潔工具。實際上，這種做法也是不太好的，它會滋生穢氣，導致進入屋內的氣流被污染，不利於營造好的家居環境，也會影響家運發展。

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