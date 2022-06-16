大鑫資訊進口之富樂快篩被查出有黑心商品混充事件，國民黨發言人白喬茵質疑，食藥署給的快篩EUA為何會爭議不斷？前民進黨立委郭正亮也認為食藥署長吳秀梅完全失職，應該要出面回應。

大鑫資訊進口之富樂快篩被查出有黑心商品混充事件，國民黨發言人白喬茵今（16）日凌晨在臉書貼出數張照片，透露收到匿名人士提供的衛福部簽收單，結果發現早在5月13日就已經有人提醒衛福部富樂快篩有疑慮，但衛福部卻還是讓相關貨物進入台灣，質疑衛福部「閱讀能力有問題、與病毒共存擺爛到底、利益勾結一起賺一起閉嘴？」

白喬茵不解，食藥署給的快篩EUA為何會爭議不斷？台灣大型醫材商為何總輪不到代理機會？她認為，台灣明明有許多醫材商，但衛福部卻屢屢讓小吃店、文具行等接到上億元的快篩標案，「難道這些小店的訊息能力遠遠強過在業界長期走跳的資深醫材商嗎？還是說你看到的這些小店負責人都只是掛名的人頭而已？我想，這才是真正的鬼故事。」

前民進黨立委郭正亮今（16）日在《新聞大白話》質疑，到貨都不用驗？因為到貨就要付錢，結果衛福部只要公告EUA，之後個別的貨到各單位就不管了，各單位怎麼有能力驗貨？都沒有管控流程，不覺得很奇怪？把它當成普通醫材？但這是EUA，並不是可以在市場自由販售的東西，EUA的東西怎麼可以沒有驗貨的流程？

郭正亮進一步說，美國FDA網站於3月1日公告，Flow Flex有假貨混在其中，請消費者注意，表示已經在歐美販賣一陣子了。因為有好幾種產品，「Home Test」是可以的，可是「快篩」不行，這一般人怎會知道？「我是君子，我也抓不出來」，「小人在外面，不幫我們抓，我們怎會知道！」

郭正亮認為，這是食藥署須負責，食藥署長吳秀梅完全失職，應該要出面回應。