柯以柔和名廚郭宗坤的離婚官司糾纏4年半，二審判決在14日出爐，高等法院維持一審判決，判准兩人離婚，郭宗坤還得支付40萬元精神慰撫金；柯以柔在沉寂一天後，昨（15日）開直播分享心情，「我當初做了一個決定，我決定去面對它，無論時間或過程多麼的辛苦，但是我做了這樣的決定，就是堅持下去。」

柯以柔表示判決出爐，總算可以放下心中的大石頭，「這幾年真的是有一點辛苦，昨天真的是非常開心，雖然這一路非常的辛苦煎熬，但最後的結果還是讓我相信公理和正義的存在。」直播到一半，柯媽媽也開心入鏡，「我說一下！你有開心嗎？來，刷一排愛心來看！鼓勵一下，你們一定替我們高興對不對，謝謝大家。」

高等法院判決理由指出，柯以柔在判決中揭露郭宗坤婚前就欺瞞真正學歷資訊，導致她陷於錯誤而與他交往結婚，她針對此事留言解釋，「婚前我家經濟狀況和我本身的工作收入，就比對方好，婚後也都是住在我們家一起生活，根本沒有富二代這件事！婚後才知道對方學歷造假，這些都已經由法院查明事實真相，透過判決說明一切！也希望透我的事件，給大家一個借鏡，原來學歷也是需要查證的。」