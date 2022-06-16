台中捷運藍線16日通過環評初審，台中市政府交通局長葉昭甫表示，終捷藍線環境影響評估說明書，通過專案小組初審會議，是重要的階段性里程碑，綜合規畫報告也已於5月提報交通部審查中，市府正同步辦理基本設計前置作業，持續爭取中央儘速核定捷運藍線。

行政院環境保護署今日下午召開環境影響評估專案小組第3次初審會議，針對今年3月環評小組初審會議中環評委員所提出的建議，包含考量地震頻頻發生，要求加強建物韌性功能設計，並納入緊急防救災應變計畫。

開發單位台中市交通局透過視訊會議，針對強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估等進行詳細說明，並補充說明在施工營運期間，空氣污染與噪音震動等防治作為；順利獲得環評委員肯定，並順利通過初審會議，將送環評大會審查。

葉昭甫表示，感謝環評委員對於捷運藍線嚴謹審查與充分溝通，會中委員建議工區裸露面積可行性，石虎重要棲地及潛在基地以人工方式確認穿越，增設紅外線自動相機、檢核植栽補植計畫適宜性等事項，將依委員意見補足相關說明，以順利通過環評大會審查；他強調市府會用最大努力進行各項生態環境保護措施，有效減輕捷運藍線建設對周遭環境的影響。

台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井則改以地下型式繼續沿台灣大道至台中車站附近；高架段長約10.3公里、地下段長約14.48公里，沿線共設置8座高架車站、12座地下車站及1處機廠。藍線與綠線交會形成十字路網，通車後將能顯著提升運量並使台中交通更加順暢。

葉昭甫說，中捷藍線建設計畫橫跨多方專業領域，感謝各部會嚴謹的把關審查，捷運藍線是市民期待許久的重大建設，考量工程發包不易，將盡速爭取行政院核定，早日開工，減輕中央及地方經費負擔，也期許能早日完工通車，創造中央、地方、民眾三贏局面。