嘉義市長黃敏惠（第二排右四）祝賀珣珣及同學們從宣信國小畢業。（廖素慧攝）

嘉義市各國小16日舉行畢業典禮，年幼時發生車禍而癱瘓的「珣珣」吳羿珣坐輪椅上學、用「嘴控筆」一筆一劃寫字，除了就醫，幾乎不缺席，勤學不懈，拿宣信國小校長獎畢業，市長黃敏惠特地表揚她逆境向上、永不放棄的精神。

珣珣3歲時發生車禍，造成身體癱瘓，只有頸部以上可以活動，原本想在家自學，因市長黃敏惠鼓勵她加入校園生活，4歲時入學宣信國小附幼，再念6年小學，成績優秀，拿到校長獎及宣信風華獎畢業。

珣珣積極復健，活動力有起色，目前可以說簡單的話、眨眼睛及用手指抖動來表達意思，她還用嘴巴控制「嘴控筆」來寫字、閱讀書本，展現驚人的學習力。

珣珣坐輪椅，從地面到身體最頂端約130公分，抬頭看人、看風景、看天空，並不方便，但她的意志力不受限，用「嘴控筆」寫字，一筆一劃寫得慢，但她仍堅持要寫工整的字，花比同數倍的時間及心力完成老師交代的作業，不以為苦，令人感佩，今年獲得總統教育獎嘉義市複選推薦。

黃敏惠表示，她看著珣珣長大，因為一場車禍意外，讓珣珣的人生有了巨大改變，也讓珣 珣必須面對艱巨的困難，但珣珣始終不放棄，持續努力，即便戴著口罩防疫，仍能看到她的眼睛在笑，「真的很了不起」，學校師長的照顧、教導以及同學的陪伴也是讓珣珣能一直走下去的支持力量。

校長黃金木指出，珣珣4歲起就讀宣信國小附幼，接著念完國小6年，是資深優秀的宣信學生，8年多來除了就醫外，幾乎不缺席，因而頒發宣信風華獎表彰。