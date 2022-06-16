立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉等今（16日）特別至台中港離岸風電產業專區進行考察。（邱志偉國會辦公室提供）

立法院經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉等今（16日）特別至台中港離岸風電產業專區進行考察，了解風電國產化及專區碼頭擴建進度，由於經濟部投審會本月15日剛通過荷蘭、丹麥等大型風電投資案。邱志偉呼籲，政府應在離岸風電第三階段區塊開發上，給予國家隊機會。

考察行程參訪台中港離岸風電產業專區及國產化風機零組件製造基地，實地了解風機葉片的製造及機艙的組裝流程，並聽取離岸風電國產化推動情形、離岸風電產業專區的概況和未來規劃及離岸風場開發暨海事工程產業發展規畫。

邱志偉表示，去年6月參與「2021再生能源風電國家隊民意調查」發布會時，便呼籲本土業者應善用優勢，配合政府政策誘因，投入離岸風電產業。同時也呼籲，政府應成立專責中心，與民間業者共同打造離岸風電台灣隊。

邱志偉對於離岸風電國產化進度表示肯定，並認同在離岸風電產業中本土業者應該佔有關鍵角色，從過去的電力設施、水下基礎、風力機零組件、進一步到海事工程服務，與工程設計服務及風場開發。相信在台灣離岸風場國產化政策下，將增加龐大就業機會，帶動台灣經濟發展，更進一步提升國際競爭力。

邱志偉指出，港務公司因應離岸風電產業發展，第三階段區塊開發預計共15GW，相關碼頭的使用、擴建、分配都要有完整規畫，包括填築新生地的預算、工期，皆需要政府各部門通力合作，共同達成再生能源目標。台中港務分公司林美秀處長回應，將整理更詳細資訊供委員參考，同時港務公司也會盡最大力量支持離岸風電產業發展的需求。

邱志偉強調，國產化不應只著重在供應鏈製造，而是要以更廣闊的角度，從前端的風場開發設計能力、工程設計能力，到後段的維運、人才培訓都要有本土企業，「這樣才是完整的國家隊而不是部分國家隊」。他並以高教機、國艦國造的經驗為例，建議工業局應以系統概念來去看離岸風電國產化，而這過程中是政府應該要提供一切必要協助，扶植本土國家隊。