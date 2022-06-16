欣葉國際餐飲集團旗下Buffet品牌「欣葉日本料理」配合時序變化以「夏日祭」為主題推出新菜，運用旬魚、牧產以及當季鮮蔬，創作出一系列內蘊季節感的全新菜品，包括有當季小缽、口感輕盈的冷菜，或是「豚五花味噌燒」、「紫蘇風味豚肉丸子」等烤物炸物系列，呼應美食搭配啤酒配的日本民情，更讓賓客把酒言歡中彷彿置身日本夏日祭典的輕鬆氛圍裡！即日起至8月31日止於4家分店同步開賣。

考量到民眾居家享用美味的需求，欣葉日本料理也將夏季新品中的特色菜餚，貼心設計成適合小家庭也能輕鬆享用的「外帶雙饗餐」（2人餐），一次擁有主食、主菜、配菜、沙拉、湯品，還可以自選餐點組合。6月30日前享外帶自取超值優惠價600元，可致電門店訂購或線上訂餐。

日本料理的精緻「小缽」，總是能夠展現職人手藝與用心款待之情。欣葉日本料理料理長今次特別選用太刀魚、星鰻、雞胸等食材入饌，推出三款富有夏日風情的料理。「星鰻玉子豆腐」嚴選肉質軟嫩的星鰻，切碎後搭配玉子蒸熟定型，同時還加入紅蘿蔔、木耳絲增添色彩，頂端並以蘿蔔泥、紅椒粒點綴，不僅滋味清爽又能補充夏日活力，也較傳統的星鰻玉子燒更具視覺享受。「時蔬嫩雞山葵風味」則是以時下年輕消費者喜愛的低溫調理雞胸肉為主，搭配上秋葵、聖女蕃茄的紅綠色彩，並以特製紫蘇和風醬汁提味，入口清甜酸爽又無負擔。同樣以明亮酸感增添賓客食慾的「太刀魚南蠻漬」，特別在醬汁中加入洋蔥烹煮，讓天然的甘甜鮮味平衡酸度，最後再將烤至表皮微韌、魚肉鬆軟的太刀魚捲浸泡入味，交織出讓人回味無窮的風味。

能為身心帶來輕盈愉悅感的「冷菜」，是炎炎夏日不可錯過的療癒美饌！料理長本季獻上的「生腐皮時蔬山葵風」，精選過貓、日本山藥以及豆包為素材，並藉由山葵漬帶來微嗆辛辣的食趣，上方再鋪灑有馬山椒風味的吻仔魚佃煮，鉤勒出濃濃的日式風采。色彩如同花園般鮮艷的「鮪魚蕃茄柚子醋凍」，在視覺上就令人眼睛為之一亮，入口則能嚐到牛蕃茄、鮪魚肉、小黃瓜、紫洋蔥等多種食材堆砌而成的涼爽滋味，宛若寶石般的柚子醋凍，更為菜色閃爍出酸甜的滑順感。以百香果醬調味的「脆瓜冷制百香果風味」，集結青木瓜、佛手瓜、青芒果、青葡萄等多種瓜果涼拌，酸脆爽口、入口生津，彷彿迎面而來的一陣清風，讓人暑氣全消。

入喉沁涼的啤酒可謂是日本代表性的大人系飲品，常備冰涼的啤酒成為日本夏天的國民風景，本季多款烤物及炸物，搭配啤酒更是讓人大快朵頤！「紫蘇風味豚肉丸子」選用滑順不膩的槽頭肉配上荸薺、韭菜、香菇的餡料混合，炸至金黃上桌。料理長添加在日本料理中常使用的「紫蘇」，獨特的香氣增添風雅情調，也刺激食客味蕾，讓食物不振的客人也能引發食慾。

「玉米脆片銀魚揚」，打破過去銀魚揚以薄脆麵衣搭配海苔粉的作法，料理長改在麵衣中加入碎玉米脆片，乾酥脆爽的口感大幅升級，微辛的山葵椒鹽也具有畫龍點睛之妙。同樣添加紫蘇增添和風感的「枝豆茄子豚肉揚」，同時可嚐到茄子、枝豆與豚肉各具異趣的口感與滋味，層次分明卻又相互呼應，入口滋味鮮明。同樣適合下酒的烤物系列，料理長將去皮五花肉先以味噌醃漬兩天入味後再燒烤，製作成「豚五花味噌燒」，脆口不膩，還帶有滑潤的鹹香，絕對是小酌良伴。

此外，「玉蔥田樂燒」以雙色櫛瓜為底，鋪上以絞肉、洋蔥與赤味噌特調而成的餡料，帶出甜鹹交錯的經典口味；「泡菜牛肉味噌風味」將爽脆的銀芽、水菜捲入油脂豐腴的牛腹肉片中，還有脆口香辣的泡菜相佐，營造出清爽無比的享受。不僅啤酒，冰冰涼涼的甜點、飲品更是夏天必嚐的消暑魔法。欣葉日本料理本次一口氣推出運用茉莉花茶作成的「鳳梨水果茶凍」，還有以楊枝甘露發想設計的「芒果奶酪」，還有藍莓奶酪，以及蜜桃沙瓦、葡萄芝芝等酸爽系飲品，為賓客的夏日美食祭典時光，畫下完美的句點。