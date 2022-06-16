櫻花建設（2539）今（16）日召開股東會，會中通過每股將配發1.6元股利案，包括1.4元股票股利與0.2元股息。櫻花建設2022年喜迎台中、桃園等三個完銷案交屋入帳，總銷達到63億元；下半年預計在台中與新竹一口氣推出四個新案，總銷達68億元。

櫻花建設2022年預計完工案有三個，包括台中北屯區「櫻花巨人」，總戶數309戶，總銷達32億元；桃園龜山區「櫻花澍」總銷10億元；「櫻花大櫻國-牛津花園」，均預期年中認列入帳，三建案總銷63億元，全數完銷一空。

隨著「櫻花巨人」自4月起入帳，挹注櫻花建設今年前五月營收達31.68億元，年增18倍！

此外，包括桃園中壢「櫻花緻」總銷23億元，拚今年第三季完工；台中太平區「櫻花恰恰好」，總銷23億元，預計今年第四季完工，上述兩個案均已全數完銷，將視交屋進度認列。

櫻花建設總經理陳世英表示，受到疫情、升息及打炒房等因素干擾，線上首購案從單週30多組來客數，目前賞屋客已明顯減少約三成，市場買氣明顯觀望，但因原物料成本不斷上漲，加上缺工缺料，房價要降很難，建商推案普遍趨向保守，預期下半年房市將呈現「價穩量縮」，推案量將會大幅減少。

陳世英進一步表示，櫻花的目標客層是自住客，且都以先建後售控制成本，目前手中庫存土地都在好地段，如預計2023年初進場的「大里北新段」，雙面臨路大基地優勢，長期來看都具有保值條件，不擔心市場不買單。

至於下半年預計進場的新案，包含台中市西區「後壠子段」新案，總戶數173戶，總銷約24億元，產品規劃18至38坪、一至三房。由於該案位於科博館生活圈，附近長期缺乏中小坪數住宅，推估單價在45至50萬元間，預計8月開案銷售，目前詢問度熱絡。

另外，櫻花建設看好新竹房市剛需強勁，在竹北市推出「櫻花聚-聚學區」，總戶數55戶，總銷9億元，預計8月開案，以及「櫻花聚-聚薈區」，總戶數8戶，總銷2億元，預計11月推出；而台中市清水區「市政北段」新案，總銷33億元，總戶數461戶，預計10月公開銷售。

此外，櫻花建設長期採取先建後售模式，今年預計開工個案，台中地區包含烏日區新榮和段二期、潭子區頭家段一、二期、北屯區東光、烏日區新站南段二期、太平區育賢段八期，以及彰化市中山段，還有竹北市新國段二期、桃園市楊梅區頭重溪段二期、桃園市中壢區豐興段，合計多達九大工地開工，總戶數多達1,548戶。