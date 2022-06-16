資誠PwC聯合會計師事務所稅務法律服務會計師劉欣萍指出，台灣、土耳其在全球生醫產業轉型趨勢下，有效促進雙邊產業合作契機，尤其土耳其當地人口約8,500萬，平均年齡30歲，醫療需求成長潛力大，當地政府正在規劃投入150億美金打造31個醫學園區，引入先進醫療設備，台商可掌握成長商機。

劉欣萍16日受邀參加經濟部中小企業處主辦「台灣與土耳其中小企業智慧醫療商機媒合會」表示，土耳其接受歐盟醫療器材CE認證，台商若已取得CE認證，可加速在當地取證銷售。

台商企業可以透過國際貿易、與當地企業合作、合資或併購等多元方式進入歐洲市場。劉欣萍表示，一般進入新區域前，除了考量市場需求、上下游供應鏈等因素，也必須考量法令遵循與稅務成本。

劉欣萍認為，台商應從投資架構著手，例如設立的公司型態、直接或間接投資、控股公司地點選擇等；其次則是交易模式，像是當地個體作為經銷商或銷售支援服務商、不同類型關係人交易 （例如進銷貨、服務、權利金等）的移轉訂價政策與利潤配置等；第三為稅務規範如當地企業經營主要稅負與稅率（營利事業所得稅、營業稅、扣繳稅等）、租稅優惠、租稅協定網絡、反避稅條款等。

新冠疫情與中美貿易戰打亂許多企業全球供應鏈布局，而土耳其位居中亞樞紐地理位置，有助於往後深入歐洲、中東與非洲潛在市場，是台商值得考量的關鍵市場。

依據經濟部國際貿易局公布數據，土耳其2022年第一季經濟成長率高達7.3％，其中「公共行政、教育、 醫療保健及社會工作」次產業成長率達5.2％。

台灣已建構發展智慧醫療生態系，從5G遠距醫療、數位藥局、智慧醫院、AI、IoT發展，皆有眾多企業投入。台灣過去ICT產業基礎和高品質醫療能力，在多個面向建立優勢，劉欣萍指出，期待台商業者活用不同投資架構、交易模式與相應的稅務策略規劃，找到在全球貿易新局下的利基定位，抓住智慧醫療成長商機。