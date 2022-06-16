迎接暑假解封商機，中友百貨推出「韓國美食物產展」提前暖身，各式韓國美食物產，涵蓋濟州島特產、韓味人氣經典、街邊必吃美食、韓式鮮醃小菜等，讓想念韓滋味的粉絲們盡情採買，不用出國也能享用懷念的韓國美食。

中友百貨即日起至6/29推出年中慶活動，6/16～6/22首七日大放送，持中友APP於1F化妝品、2F香水櫃、3F～13F、B1～B2當日累積滿3,000元贈家族點數400點，依此類推，限量1萬份，可累贈；於1F、2F名品、B棟5F珠寶、AB棟10F大家電，當日累積滿5,000元贈家族點數600點，限量2,000份，可累贈；首四日於中友購物網單筆消費滿3,000元贈家族點數500點，限量100份。

中友年中慶期間，同時推出「韓國美食物產展」，即日起至6/27於C棟13F國際大廳登場。近年因為韓劇「魷魚遊戲」再度翻紅的韓國街邊小吃戳椪糖原味重現，6/16、6/17二天，只要在韓國美食物產展當日單筆滿399元，即贈椪糖兌換券1張，每日限額25名 ！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，因疫情影響，國人出入境受到限制，中友今夏邀請眾多韓國美食廠商舉辦美食物產展，展出內容包含美味熟食、零食餅乾、生鮮漬物、韓味調理包、美妝小物等，想念韓國風味的消費者可以趁機補貨。

活動期間推出多項趣味活動以及打卡、滿額贈，6/16～6/27推出「每日一物」單元，辣炒年糕、現炸熱狗、韓式螃蟹醬等買1送1超級優惠；6/18下午3點，邀請香蕉牛奶胖胖瓶人偶舉辦粉絲見面會，與香蕉牛奶胖胖瓶玩互動遊戲還有機會獲贈小禮物；6/20於中友百貨粉專參加抽獎活動，有機會抽中「濟州島柑橘蜂蜜240g」乙瓶。

活動期間，當日不限金額消費+拍照打卡上傳個人FB/IG，即可兌換統一生機海鹽洋芋片1包；於韓國美食物產展現場單筆消費達指定門檻，即可獲贈精美好禮，韓國當紅FRUDIA鮮果面霜、花泉蜂蜜檸檬袋裝茶、尚州SANGJU柿子果醋等好禮限量送；不限金額消費即可獲得一組幸運號碼，有機會抽中韓國物產展驚喜福袋，共6名。