▲雲林縣北港轉運站胎死腹中，雲林縣長張麗善（右）呼籲國產署重視地方須求。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，雲林縣政府為加以活化，與國有財產署合作，計畫開發成為「北港轉運站」，但國產署認為「商業區應進行高強度商業開發，以利地方發展」，上個月行文縣府，告知將自行招商。雲林縣長張麗善16日向民眾說明北港轉運站胎死腹中原委，並呼籲國產署以地方需求為優先考量，持續開發北港轉運站。

北港台汽車站自1997年開出最後1班國光號後，停止營運已20餘年，目前車站大樓毀損嚴重有如廢墟，與周邊新興商圈格格不入，雲林縣政府因此與土地所有單位國產署合作，規畫以民間參與興建、營運管理的BOT方式興建「北港轉運站」。

張麗善表示，2019年縣府自籌財源辦理「北港轉運站BOT可行性評估計畫」，計畫將台汽車站規畫為「雲西京站」，1樓作為轉運站，2至6樓為商場，2021年再向財政部爭取經費辦理「雲林縣北港轉運站新建營運移轉案」，原本預計今年10月可公告招商。

張麗善說，縣府2年多來與國產署溝通順利，但不知道國產署面對什麼壓力，今年5月發了一紙公文給縣府，表示要將此案拿回自行發包招商，讓縣府長久以來的規畫胎死腹中，所以她特地來向鄉親報告。原本國產署16日會派員到場說明，15日又告知不來了，種種作法，實在令人無法認同。

國產署相關人員表示，當初北港台汽車站停用後，經都市計畫將車站改為商業區，其中3成土地回饋給雲林縣政府作為停車用地，縣府提出的轉運站計畫，並不符合商業區的經濟開發效益，因此國產署將自行招商，進行高強度商業利用，配合周邊新商圈，有效帶動地方發展。