傳奇宅男女神安心亞近年在戲劇、歌唱和主持領域都有好表現，打破以往外界認為她只是「花瓶」的形象，實力越來越進步，而穿衣風格也被發現默默「穿回來」，不賣弄身材；最近安心亞分享工作側拍照，罕見解放傲人雙峰，還自誇像是「賭神」旁邊的女人，結果被網友虧「是賭聖啦」，笑暈一片。

安心亞昨（15日）在臉書發文，貼出一系列工作時的側拍照，一頭秀髮披肩，身上一襲深V黑色緞面禮服，合身剪裁襯托出她曼妙的S曲線；已經漸漸「封奶」不走裸露路線的安心亞，難得解放東西半球，傲人上圍還是超有料，也越來越有女人味，她對造型滿意地自誇「很像賭神旁邊的女人」。

最近安心亞分享工作側拍照，罕見解放傲人雙峰。(圖/ 摘自安心亞Xinya An)

粉絲看到女神罕見展現有料身材，紛紛心動表示，「美美的」、「好美啊，果然是女神」、「好久沒看到這辣到不行的模樣」、「愛了愛了」、「身材還是那麼讚」；不過，有一些網友發現亮點，推敲安心亞想說的是「賭聖」身邊的女人，還找出電影《賭俠》裡的畫面，被安心亞粗線條可愛到。