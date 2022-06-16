面對各國鉅額補貼與租稅優惠扶植優勢產業，經濟部今也預告《產業創新條例》修法，針對在國際供應鏈中屬於高階產品與製程公司，祭出兩大租稅優惠。在前瞻研發支出上，給予年度抵減率25％，比現行15％明顯拉高。另外購置先進設備，抵減率5％，無投資抵減金額上限。修法預計送立法院下會期審議，通過後可進一步鞏固我國在國際供應鏈的地位。

可望在營所稅賦繳納受惠的產業，將是台灣國際供應鏈的關鍵產業，像是半導體、電動車、5G。經濟部表示，藉由拉高租稅優惠，可協助半導體投資先進製程、輔導設備零組件業者與材料者提升技術。強化我國在電動車關鍵系統如馬達動力、車身系統、車電系的技術掌握。5G產業部分，台廠在終端設備、伺服器、零組件也有很好製造能量。

經濟部表示，美、日、歐都採取鉅額補貼吸引特定關鍵業者投資設廠，韓國則利用租稅優惠引導優勢產業，而我們現行《產創條例》研發投資抵減15％，智慧機械投資抵減抵減率5％，且有10 億元上限天花板，顯有不足。因此必須對研發花費大的關鍵性產業，設計新的獎勵機制，這是產創修改第10條之2原因。

根據新修法內容，位居國際供應鏈關鍵地位的公司，屬於高階產品或用於高階製程者，提供前瞻研發投資抵減率25％，購買先進製程設備抵減率5％，也就是兩大支出金額中的25％、5％，可於當年度營所稅報繳時抵掉，但不能超過當年度稅額的3成。

對於產業享受過多租稅減免質疑，經濟部強調，已參考OECD全球企業最低稅負制精神，訂定有效稅率。享受產創租稅優惠的企業，公司當年度仍須繳納至少15％的稅負，否則不符申報資格。