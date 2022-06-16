環保署16日進行台中都會區大眾捷運系統，藍線建設計畫環境影響說明書專案小組初審，台中捷運藍線設置20座車站與維修機廠1座，行經大台中精華區，經過閉門會議討論後，最終同意放行，也要求台中市政府交通局補足相關資料後送環評大會審查。

根據資料顯示，藍線全長24.78公里，其中高架段10.30公里，地下段14.48公里，車站20座其中有8座高架、12座地下站，將與現行鐵路、捷運綠線連結，藍線行經梧棲、沙鹿、龍井、西屯、台中市西區、北區、中區及東區，協助台中東西向運輸。

台中市交通局表示，本計畫未來可促進台中都會核心區間之交通與都市發展，並串連臺鐵與捷運綠線，建構臺中都會軌道 生活圈，轉移私人運具使用量，紓解台灣大道交通壅塞。

經過閉門會議後討論，最終同意放行，要求開發單位補足相關資料，包含補充空氣污染物排放量增量抵換方案之執行期程、時間及相關內容（含抵換權利義務、額度證明等），並提出於營運前執行規畫，補充「採用最佳控制技術進行溫室氣體抵減」後溫室氣體排放量淨增量及抵換量之計算方式及內容。

委員也要求以圖示加強說明開發基地及鄰近區域草鴞棲地生態之監測計畫及保育措施，包含區位、面積、營造規劃及紅外線自動相機的架設位置等;並強化猛禽類，包含黑翅鳶、大冠鷲、黑鳶及紅隼等保育補償計畫。