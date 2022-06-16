美國聯準會（Fed）6月一口氣升息3碼，改寫1994年來最大升息幅度，市場全面緊盯升息帶動美元更強效應，金控旗下研究機構點名，電子、傳產共有六族群的獲利受惠美元升息程度最高，其中，電子類股以半導體設備為代表，非科技族群以汽車零組件獲利跳升幅度最大。

Fed本次大幅升息3碼，符合市場預期，根據CME FedWatch工具顯示，Fed於7月再度升息3碼的機率突破七成，至少也會升息2碼，研究機構預料，強勢美元將延續到下半年，美元升值將對台股多數產業產生中性偏正面效應，主要原因是台灣以外銷為主，營收多以美元計價，許多公司亦持有龐大美元資產，將站在有利位置；相對地，若企業的收入、支出均採美元計價，同時自然避險，則匯率變化對營運影響就會較有限。

研究機構所作情境分析顯示，假設美元升值3％，獲利主要受惠者中，電子業以半導體設備獲利增加18％、網通獲利增加15％、PCB獲利增加10％，受惠最大，可留意個股有：京鼎、帆宣、金像電、智易等。其餘包含ODM、記憶體、IC設計、主機板、IPC等也都受惠；至於晶圓代工則有部分避險，匯率影響有限。

同樣條件下，非科技產業以汽車零組件、醫材、紡織的獲利增加10％、9％與6％，分居受惠族群前三位，主要個股有東陽、和大、儒鴻、聚陽等，其餘受惠產業還包含保健食品、製藥、自動化等。另外，原物料業者多使用金融商品來避免匯率波動，貨櫃航運業營收、成本皆以美元為主，故影響皆不大。

法人針對受惠股舉例，京鼎因從事跨國營運，且第一大客戶為美國半導體設備大廠，收入與成本大多以美元計價，且美元資產占比亦高，使其獲利受美元升值影響幅度大，推估美元兌新台幣每升值1％，約莫可貢獻5,000萬元利益，占首季淨利比例約10％。傳產代表則以汽車零組件大廠東陽美元營收達五成，有助毛利率回升與匯兌收益，估計美元升值1％，相當第一季稅前淨利增加5.7％。

另外，國內壽險業者資金66％投資於海外證券與固定收益，且多數為美元計價，其中富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽海外投資占比高，亦為美元升值主要受惠者。