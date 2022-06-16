耶若米伊里風格多變，執導《瓦萊莉和她的奇蹟一週》尺度與想像力都相當驚人。（金馬執委會提供）

即將於暑假在台北、台中展開的「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」網羅捷克斯洛伐克電影新浪潮（1960-1970）的38部代表作，有的幽默風趣、有的前衛駭俗，高度的創意威震國際影壇，但在1968年布拉格之春遭蘇聯坦克碾碎後，諸多傑作被冠上各種理由禁演，本屆參展影片就有多達18部曾遭禁演，直至共黨政權垮台後才得以重現。

幸好即使被禁，這些影片大都片況良好，甚至有一半參展作品是4K修復版，品質極佳。其中薇拉齊蒂洛瓦（Věra Chytilová）、伊利曼佐（Jiří Menzel）、米洛斯福曼（Miloš Forman）、耶若米伊里敘（Jaromil Jireš）、卡雷爾卡希納（Karel Kachyňa）等名導各有3部經典入選，各路影迷一定能當中挖到寶藏。

有「東歐第一女導演」之譽的薇拉齊蒂洛瓦，堪稱新浪潮當中最富創新精神的先鋒。影展不僅將放映她被BBC選為影史十大女性電影的《野雛菊》，也有把金牌體操選手與家庭主婦生活交互對照的處女作《薇拉與伊娃》，以及被政府勒令禁拍前的最後一部作品《天堂禁果》。

同儕間年紀最小的伊利曼佐，改編捷克文豪赫拉巴爾小說的首部長片《嚴密監視的列車》便一鳴驚人勇奪奧斯卡最佳外語片，他用性障礙隱喻國難，黑色幽默大膽突出。同樣改編文學的《迷情夏日》，導演更親自粉墨登場演出攪亂一池春水的魔術師。慘遭禁演的《失翼靈雀》在21年後贏得遲來的柏林影展金熊獎，更傳為影史佳話。

米洛斯福曼的《飛越杜鵑窩》、《阿瑪迪斯》橫掃奧斯卡，他的才華早在捷克時期就備受讚揚。包括刻畫青少年苦悶的首部長片《黑彼得》，以及接連兩部入圍奧斯卡的《金髮女郎之戀》與《消防員的舞會》，犀利的嘲諷激怒了不少人，卻也成為日後打進美國影壇的敲門磚。

耶若米伊里風格多變，第一部作品《強迫中獎》就成功叩關坎城影展正式競賽，與著名小說家米蘭昆德拉攜手改編的《玩笑》更是許多影迷熱烈詢問的名片，但令人跌破眼鏡的是《瓦萊莉和她的奇蹟一週》，透過美麗少女探險性慾與禁忌，尺度與想像力都相當驚人。

卡雷爾卡希納的勇氣則反映在把慶祝蘇聯解放捷克斯洛伐克二十週年的《共和國萬歲》變成腦洞大開又充滿童趣的超現實電影，《前往維也納的馬車》更透過敵國男女挑釁歷史定位，巔峰之作《隔牆有耳》因幽默諷刺連政客都恐被迫害的政黨惡鬥，還未上映就立刻遭禁，20年後才在坎城影展光榮首映。

「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」台北場映期為7月22日至8月11日在台北獅子林新光影城舉行，6月18日舉辦選片指南，6月19日起正式售票。台中場映期則於8月3日至14日在台中中港新光影城舉行，「超級影癡套組－台中場」於7月5日下午1點開賣，7月9日舉辦選片指南，7月19日正式售票。