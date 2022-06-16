台灣玩具圖書館協會致力推動玩具再生，回收二手玩具再利用送到偏鄉甚至國外，近來規畫在桃園市楊梅區打造全台最大玩具共享園區，預估2025年前完工。作為園區起點的「玩具貨櫃屋」今日由藝人黃子佼擔任玩具永續大使揭牌啟用。
台灣玩具圖書館協會成立18年，回收超過400噸二手玩具，減少的廢棄量相當8000棵樹一整年的碳吸附量，透過玩具再生系統，送至偏鄉、社區關懷據點、身障照護機構以及東南亞與非洲等地。
不過，面對回收玩具數量每年增加2至3成，需要更大型場地的困境，協會規畫在楊梅建設玩具共享園區，地下1層加地上5層共558坪，預計2025年前完工，每年可望再生50公噸二手玩具，服務10萬人次並容納1萬人次志工參與，持續推廣玩具永續意識。
園區募資計畫公開後，萬海航運捐贈2個40呎貨櫃，改裝成示範貨櫃屋，由和泰產險包辦彩繪工程、台塑生醫提供募款回饋禮品，作為園區成立的前哨站。今由台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳和黃子佼等人揭牌啟用，並公布命名票選結果為「玩具藏寶箱」，民眾可在此體驗清潔、測試、修復到再造的過程。
黃子佼表示，無論大人小孩，玩具都能滋潤人的心靈，近年與協會合作，透過創意讓將成垃圾的玩具擁有第二生命，送到各個角落，盼下一代能從玩樂中學習珍惜與關懷社會。
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