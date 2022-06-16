台灣玩具圖書館協會建造共享園區計畫獲得萬海航運、和泰產險與台塑生醫等企業支持。（蔡明亘攝）

台灣玩具圖書館協會設置玩具貨櫃屋作為玩具共享園區啟用前的起點，民眾可在此體驗修復、再造玩具的過程。（蔡明亘攝）

台灣玩具圖書館協會致力推動玩具再生，回收二手玩具再利用送到偏鄉甚至國外，近來規畫在桃園市楊梅區打造全台最大玩具共享園區，預估2025年前完工。作為園區起點的「玩具貨櫃屋」今日由藝人黃子佼擔任玩具永續大使揭牌啟用。

台灣玩具圖書館協會成立18年，回收超過400噸二手玩具，減少的廢棄量相當8000棵樹一整年的碳吸附量，透過玩具再生系統，送至偏鄉、社區關懷據點、身障照護機構以及東南亞與非洲等地。

不過，面對回收玩具數量每年增加2至3成，需要更大型場地的困境，協會規畫在楊梅建設玩具共享園區，地下1層加地上5層共558坪，預計2025年前完工，每年可望再生50公噸二手玩具，服務10萬人次並容納1萬人次志工參與，持續推廣玩具永續意識。

園區募資計畫公開後，萬海航運捐贈2個40呎貨櫃，改裝成示範貨櫃屋，由和泰產險包辦彩繪工程、台塑生醫提供募款回饋禮品，作為園區成立的前哨站。今由台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳和黃子佼等人揭牌啟用，並公布命名票選結果為「玩具藏寶箱」，民眾可在此體驗清潔、測試、修復到再造的過程。

黃子佼表示，無論大人小孩，玩具都能滋潤人的心靈，近年與協會合作，透過創意讓將成垃圾的玩具擁有第二生命，送到各個角落，盼下一代能從玩樂中學習珍惜與關懷社會。