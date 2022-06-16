台北市長柯文哲到桃園開講強調，自己若做總統，打貪絕對大刀闊斧。對此，民進黨立委林俊憲今（16日）痛批，「市長不在家、貪污沒人抓，柯市長的敵人就在本能寺！」更以公司比喻，老闆若自己都無心業務、整天人不在辦公室內，員工久而久之多少就會想摸魚，「果然還是台灣神童阿北德厲害！」

林俊憲今（16日）透過臉書表示，柯市長任期還有半年，已經開始在準備找下一份工作了。他在民眾黨活動上說「若當選總統要大力打貪」，這個訴求很好，不過對照一下台北市政府的情況，就令人不得不懷疑他是否有能力做到了。

上周柯市長在議會接受備詢時，針對台北市殯葬處受賄案，他怒罵「政風處乾脆撤掉算了！」雖然是氣話但也有些道理。畢竟台北市府7年來就有100多起涉貪案件，絕大多數都是調查局主動移送檢方，政風形同虛設，也不得不讓人懷疑北市府的內控能力到底出了什麼問題。

民進黨立委林俊憲。（資料照，劉宗龍攝）

林俊憲說，上網隨便打出「北市府」、「涉貪」這幾個關鍵字，新聞數都數不完。柯市長劍指總統，全台四處跑，豪言壯語說要打貪，殊不知敵人就在本能寺，今天建管處、明天公燈處、下周換殯葬處，涉貪案件一直爆，本陣都失火了還想著攻城掠地？

他強調，一間公司的老闆若自己都無心業務、整天人不在辦公室內，員工久而久之多少就會想摸魚，這是人之常情。公司亦然、市府亦然，終於發現柯市長「北市長做不好是因為想選總統」的名言不是憑空冒出來，而是後人評價自己任內表現的預言。說到這裡不得不感嘆，「果然還是台灣神童阿北德厲害！」