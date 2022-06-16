網紅蔡阿嘎和二伯為了生老三，到台中茂盛醫院求「孕」，期間蔡阿嘎也幫二伯打排針卵。（台中茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

網紅蔡阿嘎和二伯為了生老三，到台中茂盛醫院求「孕」，期間蔡阿嘎狠下毒手幫二伯打排針卵，最後取出11顆成熟卵子，立即送入實驗室和新鮮取出的精子進行結合，並利用「第4代AI人工智慧試管技術」挑選出最優質的胚胎進行冷凍。蔡阿嘎狂喊，若11顆卵子若全部順利發育為胚胎，他將公布未來組成蔡家足球隊或是籃球隊。

為了生老三提早佈署的蔡阿嘎在上個月特別來茂盛醫院做精子檢測，38歲的他精蟲質量皆優，精子活動力、結合力數值都衝破80％；至於，33歲的太太二伯也展開為期10天的排卵針施打，扮演神隊友的阿嘎每晚在家一邊幫老婆打針，一邊也心疼跟著叫痛。

夫妻倆依療程時間表再度回到茂盛醫院，李俊逸醫師透過陰道超音波檢查，確認二伯的濾泡狀況很好，醫師也請二伯如期施打破卵針。接著再回到醫院進行取卵手術，只花15分鐘即完成，最後順利取出13顆，其中11顆為成熟卵子。

而在二伯進行取卵的同時，蔡阿嘎也到取精室取出小嘎嘎們，並送至實驗室挑選出精壯部隊備戰。完成之後，他還盯著顯微鏡下的畫面，讚美二伯的卵子很漂亮，接著就採其中5顆卵子進行「精蟲顯微注射技術(ICSI)」，讓蔡阿嘎樂得叫說：「這根本就是現點現做，最新鮮的，太感動了，這樣就不用忙半天，可以省事很多耶！」。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉說，「35歲以上就是高齡產婦，其卵子品質較差，加上在卵子製造的過程中容易發生基因突變，不但影響著床，就算著床也常流產，不容易懷孕，所以建議要生要趁早、想凍卵也要早！」

黃俊嘉隨後將精卵結合後的胚胎放入目前最先進的「胚胎影像即時監控系統(T／L)」，進行120小時的胚胎觀測與拍照紀錄，這是「第4代AI人工智慧試管技術」中的利器，可篩選出最質優的胚胎來進行冷凍。

二伯還剩下6顆卵子則採用自然授精的方式處理，蔡阿嘎笑說：「如果這11顆卵子全部都順利發育為胚胎，就可組成蔡家足球隊，不然也能組籃球隊了！」