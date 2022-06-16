桃園市全國小鐵人三項錦標賽受到疫情影響停辦2年，今年重啟賽事，首度於去年底剛啟用的新屋多功能運動中心舉辦，超過200名選手躍躍欲試。競賽將於7月3日登場，屆時將封閉三民路與桃園大圳第12支線2號池邊步道，提醒用路人注意。

桃園市體育總會鐵人三項委員會主委石金城指出，睽違2年再度重啟競賽，以往場地選在陸軍專科學校，今年首度在新屋多功能運動中心舉辦，盼帶動地方運動風氣，今年有226名選手報名，在疫情下算相當踴躍，許多隊伍都是運動賽事熟面孔。

今年賽事將於7月3日登場，開放6至14歲孩童參加，全台民眾皆可報名，競賽組分6至7歲組與8至14歲組，須獨立完成賽事不能使用協助浮泳和呼吸面罩等器材，另設挑戰組和親子組，提供體驗鐵人三項樂趣的孩童和家長報名，游泳可用輔助器具。競賽當天新福二路與中興路間的三民路將自8時10分封閉至10時5分，接著留用臨新屋高中三民路單線道路的3分之1至11時即解除管制。

石金城也提到，小鐵人競賽主要為推廣運動風氣，讓孩子發掘運動樂趣，希望大家都能開心來玩，除了要注意安全外，比賽結束後也會發給每人口罩並要求戴上。

新屋區市議員陳睿生則表示，運動與觀光行銷對地方旅遊發展相當有助益，例如花蓮或台東的賽事就替他們帶來不小觀光效益。今年桃園小鐵人三項在新屋舉辦，游泳部分從室內作為起點，最終目標盼未來能在永安漁港舉辦，進行一場完整的戶外鐵人三項競賽。